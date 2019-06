Algérie: Les blogueurs et les influenceurs pour promouvoir la destination Algérie

- La caravane de l'Office national du tourisme (ONT) dans sa nouvelle édition 2019, a fait appel aux blogueurs et aux influenceurs sur les réseaux sociaux et autres pour faire connaître et promouvoir la destination Algérie, a indiqué à l'APS les animateurs de la caravane, au cours de leurs haltes à la perle de l'Est, Annaba.

Trois blogueurs ont rejoint l'équipe de la caravane de l'ONT et sont chargés d'assurer la promotion de la destination touristique de l'Algérie à travers la présentation, sur leurs blogs et comptes sur les réseaux sociaux, des sites touristiques et leurs particularités dans les différentes wilayas du littoral Est du pays, El-Tarf, Annaba, Skikda, Béjaia et Tizi Ouzou, a précisé à l'APS la responsable de la caravane, chargée de l'information auprès de l'ONT, Amel Mazdad.

A chaque halte, dans leurs périple dans l'Est du pays, les membres de la caravane de l'ONT s'attèlent à capter, à travers leurs objectifs, le charme des sites et à zoomer sur des paysages féériques relatant, dans leurs reportages, les potentialités touristiques des villes visitées en vue de les promouvoir, a ajouté Mme Mazdad, estimant que les richesses touristiques que recèle l'Algérie (tourisme maritime, de montagne, historique et culturel) ont besoin d'être revalorisées.

Sur la corniche de la ville d'Annaba, où huit plages sont ouvertes à la baignade dans le tissu urbain de la ville, la caravane a marqué une pause à la plage Rizi Amor (ex- Chapuis), où les estivants, en familles ou entre amis, créent une ambiance particulière et animent les soirées de l'antique Bône.

Dans la commune de Séraidi, les membres de la caravane de l'ONT ont immortalisé, à travers des photos et des vidéos, une activité phare de Séraidi où les amoureux des sensations fortes s'adonnent au saut en parachute sur le mont Edough, encadrés par les jeunes du club sportif local "Seradi Adeventure club".

Cette pause a été une occasion pour faire connaître et promouvoir les atouts touristiques de Séraidi en ciblant en particulier les amateurs du parachutisme et des sites naturels, avant que l'équipe ne décide d'effectuer une randonnée nocturne à la découverte du massif de l'Edough.

De retour à Annaba, les membres de la caravane de l'ONT ont investi le Cours de la Révolution, au centre-ville, et capturé des scènes des soirées estivales à Bône, où les estivants affluent de tout part.

Le vendredi, la caravane devra se rendre à Chetaibi, à 70 km à l'ouest du chef-lieu de Annaba, sur des plages et des sites, véritables tableaux de maître, avant de rallier la wilaya deSkikda.