Mali/Tunisie: CAN 2019 - Le Mali et la Tunisie se séparent dos à dos

Match phare du groupe E de la CAN 2019, la bataille des Aigles n'a pas connu de vainqueur. Maliens et Tunisiens se sont partagés les points. Score final un but partout.

Sous pression avant cette rencontre, les Aigles de Carthage devront réagir face au Mali. Dès la 5ème minute, le capitaine de la Tunisie Wahbi Khazri sur un coup franc touche la barre transversale. Le match est donc lancé. En difficulté a l'entame de la rencontre, les Maliens ont cherché en vain de trouver Maréga en profondeur. Seul Moussa Djenepo, sur son côté arrive à mettre la défense tunisienne en difficulté. 0-0, score à la pause.

En début de seconde période, le Mali est plus en vu offensivement. Et logiquement, sur une faute de main du gardien tunisien (Mouez Hassan), les Aigles du Mali ouvrent le score sur corner joué par Samassekou à la 60ème minute.10 minutes après l'ouverture du score, Wahbi Khazri rétabli la jonction sur un coup franc de 25 mètres légèrement dévié par Moussa Maréga. A la fin de la rencontre, 4 occasions franches ont été vendangées par Maréga et Haïdara.

C'est sur ce score paritaire que Joshua Bondo, l'arbitre botswanais met un terme à cette affiche. Avec 4 points, le Mali peut sereinement entrevoyer son troisième match. Quant aux Tunisiens, ils devront obtenir un résultat positif devant la Mauritanie pour se qualifier. Une pression supplémentaire!