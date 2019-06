Angola: L'Unesco et l'Union africaine compromises à une culture de paix

Luanda — L'UNESCO et l'Union africaine (UA) ont réaffirmé jeudi à Luanda leur détermination à promouvoir une culture de paix en Afrique, en soutenant des initiatives de maintien destinées au maintien de la paix et de la concorde entre les peuples.

Cet engagement a été pris lors de la cérémonie de lancement de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de paix, qui se tiendra en septembre prochain dans la capitale angolaise.

L'événement réunira des participants de plus de 15 pays africains et de la diaspora, ainsi que des invités d'autres continents, notamment de l'Égypte, du Maroc, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, du Mali, du Nigéria, du Cap-Vert, de la République du Congo, de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Brésil et de l'Italie.

Selon Edouard Firmni Matoko, Directeur général adjoint de l'Unesco pour l'Afrique et les Affaires étrangères, l'objectif est d'encourager la mobilisation de partenaires pour soutenir des projets visant à promouvoir la paix et le développement durable sur le continent africain.

A son tour, la représentante de la commissaire en charge des affaires sociales, Angela Martins, a souligné que l'organisation est attachée à la paix en Afrique et soutient donc les mouvements, projets et actions visant à promouvoir l'harmonie, la concorde et l'union entre les peuples.

La Biennale de Luanda, qui se tiendra du 18 au 22 septembre, est une plate-forme qui vise à développer et à consolider une culture de paix et de non-violence, déclenchant un mouvement panafricain qui promeut la diversité culturelle et l'unité africaine.