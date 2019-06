Sénégal: MILDA - Plus de 98% de distribution dans 9 régions lors de la première phase (PNLP)

Thiès — La première phase de la campagne de couverture universelle en moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) s'est soldée par un taux de distribution de plus de 98% dans les 9 régions du Sud, de l'Est et du Centre du pays, à révélé vendredi à Thiès le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le Docteur Doudou Sène.

Le Docteur Sène venait de prendre part, à la gouvernance de Thiès, à une rencontre préparatoire de la deuxième phase de la campagne nationale de couverture universelle en MILDA.

Il a salué l"'engagement sans précédent "des autorités administratives et territoriales en relation avec les responsables sanitaires. "Ce qui nous a valu des résultats de couverture de plus de 98% dans l'ensemble des 9 régions [...]" où "nous avons déjà entamé [la campagne] depuis le mois de mars passé." Il s'agit de Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Kaolack, Sédhiou, Kolda, Diourbel, Fatick et Kaffrine.

Il a relevé toutefois des "difficultés" liées à un "dépassement très large", après recensement, des attentes par rapport au nombre de ménages. Ces "imperfections" qui ont pu être "jugulées", devraient servir de leçon pour la phase à venir, estime-t-il.

L'Etat du Sénégal, appuyé par des partenaires , a injecté 17 milliards de francs CFA pour l'achat et la distribution de 10 millions de moustiquaires dans le cadre de la campagne 2019 de couverture universelle en MILDA.