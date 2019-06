Ile Maurice: Conseil des ministres - Projet de loi sur le financement politique en vue

Le cabinet a agréé à l'introduction prochaine du Constitution (Amendment) Bill et du Political Financing Bill à l'Assemblée nationale.

Dans son communiqué émis ce vendredi 28 juin, le Conseil des ministres explique que l'objectif de l'amendement à la Constitution vise à donner des pouvoirs et des rôles supplémentaires à l'ElectoralSupervisory Commission et au commissaire électoral par rapport au financement politique.

Quant au Political Financing Bill, son but est d'assurer redevabilité et transparence au niveau du financement des partis politiques, des membres indépendants de l'Assemblée nationale et des candidats indépendants aux élections générales, afin de prévenir conflits d'influence et corruption.

La Representation of People Act sera également amendée à ces fins.

Le cabinet a également pris note de la signature de l'accord entre Mauritius Multisports Infrastructure Ltd et Liverpool Football Club and Athletics Grounds Ltd (LFC) pour la mise en place d'une International Football Academy Soccer School à Côte-d'Or.