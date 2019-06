Ile Maurice: Séquestration dans un centre de désintoxication - Le jeune homme se rétracte

Il ne souhaite pas aller de l'avant avant avec cette affaire. Cela, après avoir porté plainte pour séquestration et agression dans un centre de désintoxication illégal à Trou-d'Eau-Douce, pendant deux mois.

Ce jeune de 20 ans a, par le biais de son avocat, Me Zahid Nazurally, déposé un affidavit ce vendredi 28 juin, au greffe de la Cour suprême. «I no longer wish to proceed with the case and hold no grudges against the person against whom I consigned the above declaration», dit cet homme dans le document.

L'habitant de Phoenix avait allégué avoir pu s'échapper à la suite du calvaire vécu et, dans l'affidavit, il explique avoir porté plainte au poste de police de Trou-d'Eau Douce, le 25 juin. Deux suspects avaient été arrêtés. «I am swearing the affidavit without any force, coercion, and pressure. It is in fact voluntary.» Il explique avoir fait cette déposition en état de choc. «Je ne me sentais pas bien ce jour-là.»

Accompagné de Me Nazurally, il s'est, cet après-midi, rendu au poste de Trou-d'Eau-Douce pour retirer sa plainte et pour insérer ledit affidavit dans le dossier de la police.