Burkina Faso: Foire industrielle, commerciale et artisanale des Cascades 2019 - Un clin d'œil aux femmes entrepreneures

La direction régionale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat des Cascades a organisé un atelier de sensibilisation et d'information dénommé : «Journée de la femme entrepreneure», le 19 juin 2019 à Banfora, au profit des femmes entrepreneures. Ces échanges ont été placés sous le thème : «Stratégies d'intégration des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeurs nationales et internationales».

La journée de la femme entrepreneure, organisée, le 19 juin 2019, à Banfora, en marge de la 1re édition de la Foire industrielle, commerciale et artisanale des Cascades (FICA/Cascades) avait pour objectif de magnifier la femme entrepreneure, de présenter aux femmes, des opportunités d'affaires et leur permettre de partager leurs expériences.

Faut-il le rappeler, cette foire qui s'est tenue du 15 au 23 juin 2019, avait pour objectif de faire la promotion des produits locaux. Selon Wendlassida Anatole Abraham Tapsoba, directeur régional du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat des Cascades, les présents échanges constituent un arrêt à mi-parcours, afin de recueillir les préoccupations, les attentes et les perspectives des femmes.

Aussi, la présente rencontre se veut des opportunités d'affaires, et cadre propice pour les associations «Munyu» et l'union nationale des étuveuses de riz du Burkina Faso, de présenter leurs expériences aux femmes qui ont pris part à cette 1re édition de la FICA/Cascades. En plus des opportunités d'exportations des produits locaux sur le marché américain, à travers Africain Growth Opportunities Act (AGOA), les participantes ont pu bénéficier d'une communication sur les opportunités qu'offre l'Agence de financement et la promotion des petites et moyennes entreprises (AFP/PME).

Ce fonds finance les acti-vités des femmes et des jeunes à hauteur de 5 à 60 millions F CFA, a déclaré Abraham Tapsoba. Au cours de ces échanges, les femmes entrepreneures venues des différentes régions du Burkina Faso, ont salué la tenue de cette foire et ont souhaité qu'elle soit pérennisée.

Comme préoccupations pour cette FICA/Cascades 2019, les femmes entrepreneures ont évoqué, entre autres, la question de sécurité sur les lieux, la présence des vendeurs ambulants, la période et la date de la foire mal choisies, à leur avis, sans occulter la situation conflictuelle de la chefferie traditionnelle de Banfora qui a engendré l'instauration d'un couvre-feu freinant du coup le marché.

A l'issue des échanges, les femmes entrepreneures se disent satisfaites du fait que leurs préoccupations ont été prises en compte par les responsables de la FICA et promesse leur a été faite que c'est la gendarmerie qui va assurer leur sécurité tout au long de cette foire. -