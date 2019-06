Ile Maurice: Parlement - Les débats sur le projet de loi de Husnoo reprennent

Après la pause de l'après-midi, les débats à l'Assemblée nationale ont repris. La première tranche a vu la présentation du Disciplinary Bodies (Health Sector) (Miscellaneous Provisions) Bill en deuxième lecture par le ministre de la Santé, Anwar Husnoo.

Ce projet de loi vise à «review and harmonise the disciplinary procedures and powers of the Allied Health Professionals Council of Mauritius, the Dental Council of Mauritius, the Medical Council of Mauritius, the Nursing Council of Mauritius and the Pharmacy Council of Mauritius, and to provide for matters related thereto». En somme, harmoniser toutes les procédures et conseils médicaux pour que les corps professionnels de la santé soient traités de manière égale, principalement pour les mesures disciplinaires.

Xavier-Luc Duval, le leader de l'opposition, lui a donné la réplique, affirmant que les patients étaient les grands oubliés et s'exprimant principalement sur le Medical Council.

Ensuite, le député du Mouvement socialiste militant (MSM) et dentiste, Raffick Sorefan a pris la parole, pour parler davantage, bien évidement de sa profession. «Le time frame sera dur à respecter, vu notre système de santé (... ) ce projet de loi n'est pas parfait mais c'est un pas dans la bonne direction.»

Il a été suivi du député du Mouvement militant mauricien Veda Baloomoody, qui lui s'est attardé sur les pharmaciens et a demandé un Ombudsperson pour la santé.

Le dernier a été Sudesh Rughoobur, du MSM, qui est allé dans le sens de son collègue : le projet de loi n'est pas parfait mais c'est un début. «Au moins on écoute les victimes de négligence médicale... »

Pas de Private Notice Question à l'agenda de l'Assemblée nationale de ce vendredi 28 juin. Mais Xavier-Luc Duval prévoit une déclaration. Egalement au programme, l'adoption du Budget 2019-20 et The Disciplinary Bodies (Health Sector) (Miscellaneous Provisions) Bill en deuxième et troisième lectures.