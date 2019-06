Cote d'Ivoire: Liberté de la presse - La sécurité des journalistes au centre d'un atelier, le 4 juillet

« La sécurité des journalistes, un enjeu de démocratie ». C'est le thème central d'un atelier dit de « dialogue direct entre journalistes, magistrats et Forces de l'ordre » qui se tiendra les 4, 5 et 6 juillet 2019, au Golf hôtel, à la Riviera.

L'annonce a été faite le jeudi 27 juin 2019, à la librairie carrefour de Cocody Saint-Jean, par les journalistes Glodé Francelin et Guillaume Gbato, respectivement président et porte-parole de l'intersyndicale du secteur des médias (Ismci). Organisé par l'Ismci en collaboration avec la Commission nationale ivoirienne pour l'Unesco avec les partenaires Fsdp, Friedrich Ebert et Union européenne, cet atelier a pour but de mettre face à face les 3 corporations concernées par la sécurité des journalistes.

L'objectif étant de parvenir à l'issue de cette rencontre, à la création d'un mécanisme relatif à la sécurité des journalistes ivoiriens qui sera piloté par des journalistes, des forces de l'ordre, des hommes de loi et des acteurs de la société civile ainsi que la partie étatique.

Le rôle que nous voulons assigner à ce mécanisme sera, entre autres, procéder à la validation annuelle de l'indice local de la sécurité nationale sur la liberté de la presse, de l'indice local de promotion du métier de journaliste, de l'indice local de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Et de s'assurer que la justice soit obligatoirement rendue pour chaque journaliste menacé, attaqué ou assassiné à travers un document final qui appellera l'État à mettre en place ce mécanisme national de protection pour les journalistes et de diriger les efforts publics vers ce que l'on appelle « "les 3 P": Prévention des attaques contre les journalistes, Protection des journalistes et Poursuites des auteurs », a souligné le président de l'Ismci.

Soulignant que l'Unesco s'est associée à la Fédération internationale des journalistes (Fij) pour la mise en place de mécanismes de protection effective des journalistes et rôle des organismes professionnels dans ce domaine. La Côte d'Ivoire étant membre de l'Unesco depuis 1961. La formation sera assurée par différents experts issus des trois corps de métier.

L'invité spécial de cet atelier est Anthony Bellanger, Secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (Fij).