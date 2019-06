Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Xikka lance ses activités à Abidjan

Le paysage de l'économie numérique enregistre l'arrivée d'un nouvel opérateur.

En Côte d'Ivoire, le taux d'inclusion financière est de 42%. Et l'objectif du gouvernement est d'atteindre 60% d'ici à 2024. C'est dans cette dynamique que s'inscrit Xikka money circulation qui a procédé au lancement officiel de ses activités le 25 juin 2019, à Novotel Abidjan.

A cette occasion, Olivier Akeya N'Guessan, le directeur général, a fait savoir que « cette plateforme s'appuie sur l'Internet et des applications via smartphone. Et elle vise à démocratiser l'accès à la banque numérique ». Cette application offre ainsi la possibilité de faire des paiements marchands, transferts d'argent et de crédits, paiements de factures, collectes de fonds, dépôts sur comptes bancaires, rechargements de cartes prépayées, etc.

Il s'agit d'une plateforme intégrée qui permet aussi bien aux entreprises qu'aux individus, de réaliser des opérations financières sans se déplacer. L'innovation, selon le promoteur, est qu'elle est « une courroie de transmission de l'information financière pour satisfaire les populations. Et elle veut aller au-delà du système classique pour apporter de l'éducation financière, rendre les produits financiers (actions, bons du trésor, etc.) accessibles aux personnes vivant en zone rurale, par exemple ».

Ce modèle veut ainsi réduire les distances et avoir une plus grande célérité des flux financiers dans l'économie nationale. Car, dira Olivier Akeya N'Guessan, « plus l'argent circule, plus l'économie crée de la valeur ». Qui affiche d'ores et déjà de grandes ambitions: « nous voulons être une référence parce que c'est le professionnalisme qui garantit la pérennité », a-t-il dit.

Quant à Philippe Attobra, parrain de cette cérémonie et par ailleurs directeur général de Saham Vie, il a relevé que la vocation de Xikka est de « faire la promotion de l'inclusion financière ». Et selon lui, « la transformation digitale doit être mise au cœur des stratégies notamment, auprès des acteurs de l'informel et les femmes ». Et de conclure en disant que ce produit arrive à point nommé parce qu'il se présente comme un moyen efficace pour « la digitalisation des produits financiers en Côte d'Ivoire ».

Après le lancement d'Abidjan, le promoteur projette de déployer son expertise au Burkina Faso et en Guinée.