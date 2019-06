Burkina Faso: Dori - Les MDL Zanré et Tapsoba reposent au cimetière militaire

C'est au cimetière militaire où une masse nombreuse de parents, d'amis et de frères d'armes avait fait le déplacement pour rendre un dernier hommage aux illustres disparus, tombés les armes à la main alors qu'ils étaient en mission commandée.

Des oraisons funèbre lues à l'occasion, on retiendra pour l'essentiel que les deux gendarmes nous quittent à la fleur de l'âge : 30 ans dont 11 ans 07 mois et 4 Jours de service pour le MDLC Mahamoudou Zanré. Le Mdl Issaka Tapsoba lui avait 27 ans et totalise 03 ans 05 mois et 25 jours de service.

Tous les deux ont laissé chacun une veuve et un orphelin. Leurs parcours professionnels étaient irréprochables.

Une délégation gouvernementale conduite par le Ministre de la Sécurité est venue traduire, en présence des autorités régionales et locales, la compassion, le réconfort et le soutien du gouvernement aux parents des défunts et à la grande famille de la Gendarmerie Nationale.

La hiérarchie de la Gendarmerie était conduite par le Chef d'Etat-major de la Gendarmerie Nationale entouré de ses frères d'armes des corps militaires et paramilitaires.

Les deux sous-officiers ont été décorés à titre posthume de la médaille militaire.

Avant de quitter le chef-lieu de la province du Seno, Oussseni Compaoré est allé à la rencontre de ses "Hommes" du groupement de gendarmerie nationale et de la direction régionale de la police nationale.

Dans ces deux entités il a décliné sa vision de la sécurité, exprimé ses attentes et sollicité leur contribution au processus inclusif d'élaboration de la politique de sécurité nationale lancé le 17 juin 2019 par SEM le Président du Faso.

Il s'est dit satisfait des efforts déployés par ses éléments sur les différents théâtres d'opérations. Toutefois, il leur a demandé de continuer à s'investir pleinement tout en faisant preuve de discipline afin de procurer la paix et la sécurité aux populations.

Le ministre a promis revenir très prochainement à Dori pour de larges et profondes séances de travail avec les éléments de ses différentes entités de la région du Sahel.