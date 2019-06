Soudan: Réserve sur ce qui a été publié par le Conseil ministériel de l'UE

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa réserve sur ce qui avait été publié par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne au cours de la phase critique actuelle au Soudan, exigeant que les messages de la communauté internationale soient crédibles, positifs et encourageants pour que les parties soudanaises conviennent sur des arrangements pendant la période de transition et pour achever le processus de transition démocratique.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère des Affaires étrangères a appelé à nouveau l'Union européenne et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités à l'égard du Soudan qui fait face à une étape critique.

Le ministère a rappelé les engagements internationaux non tenus à l'égard du Soudan depuis la signature de l'accord de paix global en 2005, ajoutant que le respect de ces engagements contribuerait de manière décisive à renforcer la stabilité politique et économique et à accélérer la transition démocratique Soudan.

Le communiqué a qualifié la déclaration de l'Union européenne publie le 17 juin sur la situation au Soudan de déséquilibrée, d'objectivité et qui manque de langage décent, indiquant que la déclaration incluait des informations erronées, qui reposait sur des informations inexactes des médias sur les incidents du 3 juin et l'allégation non fondée sur des violations sexuelles s'est produite pendant l'incident.

Le ministère des Affaires étrangères a rappelé le rôle décisif joue par les forces armées et les forces régulières en faveur de la révolution populaire et dans la protection du Soudan contre les malheurs survenus dans d'autres parties du monde qui ont sombré dans les abîmes des guerres civiles et conflits armés.

Le ministère a également évoqué le désir sincère et l'engagement sans réserve du Conseil militaire de transition (CMT), qu'il a déclaré, depuis le début, son engagement à former un gouvernement convenu, outre sa volonté de reprendre immédiatement les négociations avec les Forces de liberté et de changement, ajoutant que le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devrait nommer l'organe qui refuse le retour aux négociations directes et celui qui fixe les conditions préalables à ces négociations.

Le CMT accueillait favorablement l'initiative de l'Union africaine visant à réduire les divergences entre les parties soudanaises, en plus des mesures adoptées par le Conseil militaire de transition pour renforcer la confiance avec les parties concernées, telles que la libération des détenus et des condamnés des mouvements armés, la déclaration de cessez-le-feu complet dans tout le pays et la formation d'un comité dirigé par le vice-président du CMT pour la communication avec les mouvements armés, selon le communiqué.