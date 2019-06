Congo-Brazzaville: Lutte contre la violence et la maltraitance faites aux enfants - Les campagnes de sensibilisation arrivées mi - parcours

Plusieurs actions ont été menées à Pointe-Noire de janvier à juin, notamment dans le premier arrondissement Emery- Patrice-Lumumba, par les associations Secours international du mouvement chrétien pour la solidarité (SIMCS), Jeune exprime-toi sur le sida (Ajets J) et l'Association espace enfants (AEE).

Les actions de sensibilisation sur les droits de l'enfant ont eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre du microprojet « Lutte contre la violence et la maltraitance faites aux enfants ». Elles ont été menées à l'endroit des agents de la Force publique (gendarmes et policiers), des responsables des comités de quartier, des élèves des collèges publics, des parents d'élèves dans l'arrondissement 1 Lumumba, ainsi qu'au profit des enfants et jeunes vivant en centre et en rue à Pointe-Noire. La communication publique (banderoles et affiches) et un plaidoyer auprès des pouvoirs publics sont également prévus dans le cadre de ce projet cofinancé par l'Agence française de développement et l'Union européenne.

Aider les enfants et les jeunes marginalisés à connaître leurs droits, inciter les parents d'élèves ou chefs de famille et les autorités publiques au respect de leurs obligations en matière de protection des droits de l'homme en général et des droits des enfants et jeunes marginalisés en particulier sont les principaux objectifs de ce projet qui pend fin en décembre.

Lors des différentes descentes dans les structures ciblées, les sensibilisateurs du SIMCS, de l'Ajets de l'AEE ont axé leurs communications sur la connaissance et l'appropriation des instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'enfant en vigueur au Congo , plus particulièrement la loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Ils étaient accompagnés de Jessica Mamoni Goma, procureure près le tribunal pour enfants; Aubin Djondo Kendé, directeur départemental des Droits humains de Pointe-Noire; Joëlle Yoka Goma, cheffe de la circonscription d'action sociale de Lumumba,

L'activité sur les droits de l'enfant qui a eu lieu dans les collèges Jean-Félix Tchicaya, Nkwame-Nkrumah, 5-février 1979 et Trois glorieuses a porté sur la vulgarisation des instruments juridiques de portée internationale et nationale garantissant la promotion et la protection des droits de l'homme en général, les droits de l'enfant en particulier, en République du Congo. Elle avait pour objectifs de prévenir la violence et la maltraitance faites aux enfants, aider les enfants et jeunes élèves à connaître leurs droits et leurs devoirs.

Dans ces établissements scolaires, les exposés ont été faits par Jessica Mamoni Goma et Aubin Djondo Kendé. Les entretiens et échanges interactifs se sont déroulés sous forme soit de questions-réponses entre les participants et l'équipe de sensibilisation, sur la base de la lecture commentée d'un certains nombre d'articles de la loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant au Congo, faite par la procureure près le tribunal pour enfants, soit sous forme de contributions participatives et/ou de recommandations faites par les participants.

Les réunions de sensibilisation des agents de la Force publique ont eu pour but de promouvoir la protection et le respect des droits de l'enfant, des enfants et jeunes marginalisés en particulier. Il s'agissait aussi de renforcer les capacités de ces agents dans la gestion des cas des mineurs victimes de violence et de maltraitance ou en conflit avec la loi et de les encourager à travailler en synergie avec toutes les parties prenantes à l'action de protection des droits de l'enfant, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et/ou leur accompagnement.

Chaque poste de commandement de la gendarmerie et chaque commissariat de police implantés dans l'arrondissement n°1 Lumuba ont été dotés de trois exemplaires de la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection des droits de l'enfant au Congo.

Le consortium des organisations de la société civile porteuse du projet a, en outre, organisé cinq sessions de sensibilisation des enfants vivant dans la rue ou dans des centres d'accueil. Au centre Association de solidarité internationale qui a reçu la délégation en dernier lieu, les jeunes filles mères qui y sont prises en charge ont échangé avec la délégation sur leur situation. Au terme des exposés du directeur départemental des Droits humains sur les textes juridiques en vigueur au Congo et de la procureure qui a exposé sur les instruments juridiques qui les protègent et qu'elles doivent connaitre, les jeunes filles ont demandé une assistance de la part des autorités afin que leur calvaire prenne fin. Les responsables administratifs ont décidé de prendre en mains les problèmes soulevés, notamment ceux des jeunes filles qui subissent encore des violences de toutes sortes et les maltraitances de leurs parents. Nombreuses d'entre elles n'ayant pas d'actes de naissance, leurs cas seront traités par les responsables des affaires sociales. La procureure près le tribunal pour enfants a rappelé à chacune d'elles leur devoir principal : le respect des parents, des institutions de la République, de l'environnement et des formateurs. « Pour la plupart d'entre vous, vous avez connu la maternité précocement, votre préoccupation maintenant est que vous exerciez une activité génératrice de revenus », a-t-elle conseillé.