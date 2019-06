Algérie: Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la Minusma d'une année

New York — Le Conseil de sécurité a adopté vendredi à l'unanimité une résolution prorogeant le mandat de la Minusma d'une année et soulignant la nécessité d'accomplir des progrès rapides dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.

Le texte, présenté par la France en tant que porte-plume des résolutions sur le Mali, a recueilli 15 voix pour.

La résolution réaffirme que la première priorité stratégique pour la Minusma consiste à soutenir l'application de l'accord de paix de 2015. De ce fait la mission onusienne doit prioriser l'appui à la mise en œuvre de l'accord dans toutes ses décisions relatives à l'utilisation des capacités et des ressources financières.

Le Conseil de sécurité a établi une seconde priorité à la mission onusienne pour protéger les civils, réduire les violences intercommunautaires et rétablir l'autorité de l'Etat et les services sociaux de base dans le centre du Mali.

Il appelle à cet effet les autorités à développer sans délais une stratégie globale pour mettre fin aux violences et assurer le retour de l'Etat dans le centre du Mali en encourageant la Minusma à renforcer son action dans cette zone.

La résolution demande également au chef de l'ONU de présenter dans six mois une évaluation approfondie de la situation dans le nord et le centre du Mali et de l'état de la mise en œuvre des deux priorités stratégiques en l'invitant à formuler d'éventuelles recommandations à cet égard.

Elle identifie également des domaines pour progresser dans la mise en œuvre de l'accord de paix, relatifs à la réforme constitutionnelle, la décentralisation, la réforme du secteur de la sécurité, le développement du nord et la participation pleine effective des femmes.

Le texte précise que les parties qui bloquent la mise en œuvre de ces mesures prioritaires s'exposeraient aux sanctions du Conseil de sécurité.

Malgré l'ajout d'une nouvelle priorité stratégique, le plafond des troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali n'a pas subi de changement.

Les Etats-Unis ont suggéré de réduire le nombre des effectifs à 800 mais leur proposition n'a pas reçu le soutien des membres du Conseil de sécurité.