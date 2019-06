Angola: L'enregistrement des anciens combattants commence en juillet

Luanda — Le processus de réenregistrement des anciens combattants et vétérans de la Patrie et des nouveaux recensements commence en juillet de cette année, a déclaré vendredi à Luanda le secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et Vétérans de la Patrie, Domingos André Tchikanda .

Se confiant à la presse à la fin de l'audience avec le ministre d'Etat à la Défense et aux affaires de Vétérans de la Patrie de l'Ouganda, Rwamirama Bright, secrétaire d'Etat angolais a déclaré à la presse que le processus, qui durera jusqu'en avril 2020, se résumera à la preuve de vie des retraités déjà enregistrés et à l'enregistrement de nouveaux.

Les données du ministère des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie indiquent que jusqu'au mois de juin de cette année, 161.107 assistés étaient contrôlés, parmi les anciens combattants, invalides de guerre, orphelins et veuves de combattants.

Le réenregistrement des anciens combattants et vétérans de la Patrie vise à maintenir un contrôle statistique et à leur fournir un appui social. "Ce processus s'adresse à tous ceux qui ont pris part au recensement qui a eu lieu jusqu'en avril de cette année, ainsi qu'à ceux qui pourraient surgir et qui disposent de documents prouvant qu'ils sont d'anciens combattants", a expliqué le secrétaire d'État.

D'autre part, il a souligné que l'objectif de la réunion était de renforcer les relations bilatérales entre l'Angola et l'Ouganda en ce qui concerne l'échange d'expériences dans l'assistance aux anciens combattants.

A son tour, le ministre ougandais de la Défense et des Affaires de Vétéran de la Patrie, Rwamirama Bright, a déclaré que la visite visait à acquérir de l'expérience pour s'attaquer au problème des vétérans de la patrie et de leurs familles.

Le dirigeant a félicité le gouvernement angolais pour ses efforts visant à créer des projets de réintégration et à améliorer la qualité de vie des anciens combattants, soulignant que l'expérience de l'Angola, notamment le projet Caisse Sociale, devait être mise en œuvre dans son pays.

Au cours de la visite, la délégation ougandaise s'est notamment rendue à l'Institut pour la réintégration sociale et au Bureau des Nations Unies.

Le retour de la délégation ougandaise est prévu pour samedi 29 juin.