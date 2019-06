Congo-Brazzaville: Réseau national sur le dividende démographique - Pas de bureau exécutif définitif pour l'heure

Des communicateurs traditionnels, chefs coutumiers et autres parties prenantes ont mis en place, le 28 juin, à Brazzaville, un noyau de six membres qui poursuivra et finalisera la réflexion engagée au cours de leurs travaux.

Au cours de l'atelier de mise en place du réseau national sur le dividende démographique, aucun secrétaire général n'a été nommé au terme de deux jours des travaux. Cependant, un noyau de six membres, composé de différents représentants, notamment un journaliste, un artiste, un representant d'associations civiles, de chefs traditionnels et de confession religieuse a été installé.

« Ce n'était pas évident au cours de cette première rencontre d'avoir un bureau exécutif définitif, nous avons plutôt préféré mettre en place un noyau qui va regarder, sous la base des éléments de nos délibérations, comment restructurer le réseau et convoquer une assemblée consécutive qui mettra en place un bureau. C'était un premier contact pour faire connaissance et sensibiliser les gens une fois que le bureau sera mis en place », a indiqué Benoît Libali, délégué du représentant du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), qui a indiqué que ces travaux ont été d'une excellence indiscutable.

Pour la première fois, les chefs coutumiers, les communicateurs traditionnels, les responsables religieux et spirituels, etc., ont pu être mobilisé. « C'est un jalon important que nous venons d'accomplir, nous devons le pérenniser avec l'appui du noyau qui vient d'être mis en place », a-t-il fait savoir.

Félicitant ainsi toutes les parties prenantes pour l'excellence et la qualité du travail abattu, le représentant du Fnuap a signifié que son institution prend bonne note et réitère son intérêt pour ce réseau. « Poursuivez encore une fois pour le dividende démographique, le Fnuap s'engage aux côtés de communicateurs traditionnels et chefs coutumiers et de toutes les autres parties prenantes intéressées pour tirer pleinement profit du capital humain des jeunes en République du Congo », a-t-il encouragé.

Signalons que le réseau national du Congo sera appuyé par le réseau régional présidé actuellement par la Guinée Conakry.

Cet atelier a été organisé par le Fnuap, en partenariat avec le ministère de la culture et des arts.