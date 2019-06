Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Une réunion de concertation et de consensus sur la vaccination

La rencontre a été présidée, du 28 au 29 juin à Kinshasa, par le ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, en vue de créer un cadre pour partager, de manière transparente, les plus récentes informations scientifiques et techniques sur les vaccins expérimentaux existants contre l'épidémie.

Pour le ministère de la Santé, il s'agissait d'avoir des informations précises afin de faciliter sa prise de décision quant à leur utilisation de ces vaccins, dans le cadre de l'actuelle épidémie ou d'éventuels essais cliniques en marge de la riposte en cours.

Lors de la 72e Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Oly Ilunga avait pris l'engagement d'organiser une réunion sur la vaccination contre Ebola, afin d'échanger sur les dernières recommandations du SAGE. C'est ainsi qu'à cette rencontre ont été conviés les partenaires et les producteurs de ces différents vaccins expérimentaux, dont les firmes Merck, Johnson & Johnson, Cansino Biologics Inc. et Rospotrebnadzor. Ces dernières ont présenté aux autorités nationales les données techniques pertinentes concernant leur produit.

Plusieurs organes du ministère de la Santé ont également fait des présentations lors de la réunion, en particulier la direction générale de lutte contre la maladie, le Programme élargi de la vaccination et le Programme national de communication et promotion de la santé.

Le ministre de la Santé a sollicité les contributions de tous les participants nationaux et internationaux afin que, ensemble, ils puissent formuler des recommandations pertinentes aux structures nationales habilitées à prendre la décision finale. Il s'agit notamment de la direction de la pharmacie et du médicament et du Comité national d'ethique. Il faut noter que la vaccination contre cette dixième épidémie d'Ebola a été lancée le 8 août 2018, sept jours après son parition .

Par ailleurs, plus de huit mille enseignants de Butembo et de Katwa ont été briéfés sur leur rôle dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Une formation à leur endroit avait pour objectif de faire d'eux des ambassadeurs de la lutte contre cette maladie dans la communauté pendant les vacances scolaires, afin de s'en débarrasser à la rentrée des classes. L'objectif étant d'inciter les enseignants, ainsi que les élèves et leurs parents à adopter des mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie pendant les vacances scolaires.