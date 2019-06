Congo-Kinshasa: Recherche de la paix - Félix Tshisekedi dans le chaudron de l'Ituri

Le chef de l'Etat est arrivé ce 29 juin à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette entité, principalement dans le territoire de Djugu, foyer des dernières violences.

Le président de la République séjourne ce week-end à Bunia. Un déplacement qui vaut tout son pesant d'or lorsqu'on connaît le degré d'insécurité qui gangrène cette partie du pays, où l'autorité de l'Etat est souvent mise à mal par des personnes sans foi ni loi.

C'est aux fins de palper du doigt la triste réalité que vivent les compatriotes de l'Ituri que Félix Tshisekedi a jugé bon d'effectuer cette descente pour s'enquérir de la situation sécuritaire. « Le chef de l'Etat va venir compatir avec la population mais aussi soutenir l'armée qui est en train de conquérir les espaces, ainsi que les autres services qui sont en train de remettre l'ordre public dans les zones infestées par des personnes qui ont causé la mort et la désolation au sein de notre population », a commenté le gouverneur, Jean Bamanisa.

L'étape de Djugu qui constitue l'épicentre des violences est envisagée. Félix Tshisekedi entend compatir avec des milliers de déplacés disséminés dans la région dont plusieurs ont perdu tout repère avec leurs familles. Dans l'entracte, un conseil provincial de sécurité, étendu aux commandements des Forces armées, de la police nationale congolaise et de l'Agence nationale de renseignements, figure dans l'agenda du chef de l'Etat.

Le président de la République ne pouvait se retrouver dans la contrée sans passer par le centre de riposte de la maladie à virus Ebola qui a déjà fait plus de deux cents contaminations dans la province. Une manière pour lui de soutenir les malades et surtout le personnel soignant dont le sacrifice et le dévouement consentis dans la lutte contre cette épidémie méritent d'être salués. Au total, neuf cas ont été recensés À Bunia, quatre confirmés dont trois décès. Au-delà d'Ebola, la rougeole et le paludisme affichent un taux de prévalence extrêmement élevé. A noter que ce cycle de violence dans le territoire de Djugu serait entretenu par la milice d'un certain « Ngudjolo », identifié comme chef de guerre dont les hommes opèrent dans plusieurs localités de Djugu et dans la chefferie de Mokambo, en territoire de Mahagi.