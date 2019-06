Congo-Brazzaville: RIAPL 2019 - L'événement a fait escale à Brazzaville

Le festival international Rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage (RIAPL) a posé ses valises à l'Institut français du Congo (IFC), du 26 au 27 juin, avant de continuer son voyage à Dolisie, dans le Niari, où il y était jusqu'au 29, à l'espace Tiné.

Les RIAPL se sont déroulées à l'IFC au cours de deux soirées de contes offertes par Doudou Nzio de la République démocratique du Congo, Rebecca Kompaoré de la Côte d'Ivoire et Jules Ferry Moussoki du Congo.

Quelques Brazzavillois, jeunes comme adultes, ont fait le déplacement pour des rendez-vous atypiques où le temps s'arrête en les entendant autour du thème « Conte, facteur de développement socio-culturel ». Pendant près d'une heure trente minutes de spectacle, à chaque soirée, ces conteurs ont ému le public. Des histoires de toutes sortes, pour tous les goûts et toutes les oreilles.

Doudou Nzio a exploré les rites et interdits populaires émergents à travers l'histoire du jeune Magabénga qui, dans sa curiosité, finit par devenir muet. Rebecca Kompaoré s'est amusée à narrer les périples de Klaoma et de Son, deux histoires dans lesquelles les personnages rencontrent l'amour malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Jules Ferry Moussoki a embarqué le public dans des histoires de « la mystérieuse Maméma », « La cause du goût salé de l'eau de la mer » et « Samba ». Leur trio était à la fois tendre et détonnant de plaisir à cause du mystère et de l'humour qui s'entremêlaient.

Force est de constater que tous les contes partagés au public à travers les RIAPL avaient le goût de l'enfance, des saveurs de voyages, de drôles de personnages et de musique cajoleuse. Ils avaient aussi la force des leçons de choses que le public avait fini par oublier.

La quatorzième édition des RIAPL a une fois de plus été l'occasion pour les organisateurs de montrer toute la richesse des arts de la parole et du langage. C'est un regard croisé sur les traditions du conte et du langage, d'autant plus que tous les participants à ce rendez-vous ont en commun une seule base : la culture.

Poursuivant sa route à Dolisie, nouveau siège de l'Espace Tiné et village du festival RIAPL, il y a eu, entre autres activités, spectacles de contes, danse et musique.

Notons que les RIAPL sont un rendez-vous international et pluridisciplinaire qui a connu sa première édition en 2005, sous la direction d'Abdon Fortuné Koumbha alias « Kaf », conteur, comédien, metteur en scène et formateur. Depuis 2018, ce festival biennal est sous la direction de Jules Ferry Moussoki.