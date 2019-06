Congo-Brazzaville: Vente aux enchères des œuvres d'art contemporain - Les Ateliers Sahm récoltent plus de quatre millions francs CFA

Près d'une cinquantaine d'œuvres ont été mises aux enchères sous le parrainage de l'hôtel Pefaco Maya-Maya, le 28 juin à Brazzaville, en vue de financer la huitième édition de la Rencontre internationale de l'art contemporain (Riac), prévue du 2 au 25 septembre, sur le thème « Réinventer le monde à l'aube des traversées ».

Quinze plasticiens dont quatre femmes et onze hommes, tous appartenant aux Ateliers Sahm, ont tour à tour présenté leurs œuvres sous la conduite du commissaire de vente, Alexandre Becher, également directeur général des hôtels Pefaco au Congo.

Avant de passer au vif du sujet, notamment la vente aux enchères, Alexandre Becher a brièvement présenté Les Ateliers Sahm, une structure qui accueille des jeunes talents en herbe pour les façonner.

Les quatre femmes ayant proposé leurs œuvres aux enchères, toutes du Congo sont Sardoine Mia, dessinatrice depuis l'âge de 5 ans; Teska Konongo, petite-fille du célèbre sculpteur congolais Benoit Konongo; Vanessa Manta, ancienne élève de l'École de peinture de Poto-Poto; et Alégra Nicka, spécialiste en art visuel et designer.

Sardoine Mia a présenté cinq tableaux (Bal'Eba, Ndwenga 1 et 2, ADN, ISH). Teska Konongo, qui s'est forgée une écriture visuelle dont la singularité a séduit les galeries et aficionados de l'art contemporain en Côte d'Ivoire, au Mali et au Bénin, après une résidence de recherche et de création grâce à la Bourse suisse Garage a proposé "Ne me regardez pas par ici", "Honneur à la femme", et deux tableaux sans titre. Quant à Vanessa Manta, lauréate en 2018 du Prix spécial du Jury du festival Mur-Mur au Burkina Faso, de la bourse de recherche et de création artistique octroyée par la ministre de la Santé et de la population, Lydia Mikolo, elle a présenté trois tableaux sans titre. Alégra Nicka, qui dans son travail interroge ses appréhensions et pose un nouveau regard sur elle-même à travers l'autoportrait, elle a mis en vente une toile Evasion, un Mini box, et dix tee-shirts.

S'agissant des hommes, il y a eu Van Andrea qui a présenté cinq toiles sans titres ; Artmel Mouy avec quatre toiles sans titres aussi ; Punch Mak qui a mis en vente "Déesse", "Elle", et un diptyque sans titre; Loick Kimbembe qui s'est présenté avec des oeuvres telles "L'aventure de la couleur", "La France", "Mes 5 doigts", "Le supporteur en diptyque"; Hilvy Soh a présenté deux tableaux sans titre; Girel Nganga qui a mis aux enchères "L'artisane", et trois toiles sans titre; Hilvy Soh a proposé deux tableaux sans titre; Willy Mpandzou, surnommé le Sorcier de l'art, a présenté trois toiles ("Caméléon", "Le fumeur", et "Kento-Bakala"; enfin Penath Kimbembé s'est présenté avec deux toiles ("Contre l'avortement" et "Trois étapes").

Ces artistes, tous du Congo, ont été rejoints par Dechris Mukunya de la République démocratique du Congo avec "Radieux", "Métamorphose"; Willy Djaha de la Côte-d'Ivoire qui a eu comme œuvres "Esprits emprisonnés", "Recherche d'identité", "Départ au crépuscule", "Destin en main", "Les oubliés" ; Emile Gbde N'Guessan également de Côte-d'Ivoire qui a présenté un tableau sans titre.

La cérémonie a été agrémentée par la compagnie d'art musicale des Ateliers Sahm.

Notons que la huitième édition des Riac connaît la participation d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe.