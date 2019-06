Afrique: Coopération - La Chine aide les pays africains à préserver leur patrimoine culturel immatériel

La ville de Beijing vient d'abriter un séminaire de formation des cadres des pays d'Afrique francophone sur la protection du patrimoine culturel immatériel. Trois cadres du ministère de la Culture et des arts de la République du Congo ont pris part à cette formation.

La délégation congolaise comprenait, entre autres, Félicité Mayala Kembi. Evoluant à la direction générale du patrimoine et des archives, elle a salué l'initiative du gouvernement chinois.

«Il s'agit d'une bonne expérience. Au-delà des notions théoriques, nous avons également eu droit aux séances pratiques, aux visites de terrain. Nous devons être outillés pour mieux préserver notre patrimoine culturel immatériel », a-t-elle indiqué, à son retour à Brazzaville.

Et d'ajouter : « Je souhaite que ce genre d'échange soit étendu sur au moins deux ou trois mois afin de permettre aux participants de disposer des connaissances utiles dans la protection, la conservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel ».

Organisé par le ministère de la Culture et du tourisme de la Chine, ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action (2019-2021) adopté lors de la dernière édition du Forum sur la coopération sino-africaine, tenu en septembre 2018 à Beijing.

Cette formation a réuni les ressortissants des pays africains francophones tels le Congo, le Togo, la Guinée, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo.

Les participants se sont imprégnés des conditions de protection et de conservation du patrimoine culturel immatériel en Chine où certaines traditions voire même les rites datent de plusieurs milliers d'années.

L'Afrique qui possède un riche patrimoine culturel immatériel est tenue de le protéger et de le promouvoir afin qu'il serve aux générations futures. Car, « il n'y a pas de peuple sans culture », a écrit Lévi Strauss.

L'Unesco définit le patrimoine culturel immatériel comme étant « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ».