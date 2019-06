Madagascar: Mozika Project Madagascar - De la world-music au No Comment Bar

Philippe Murcia (avec la guitare) et sa bande sont prêts à emmener le public dans un voyage au cœur de la musique.

Né en 2018, le groupe Mozika Project Madagascar commence à se faire connaître à travers ses clips sur Youtube, diffusés sur les chaînes locales. Pour le grand plaisir des mélomanes, il se produira ce 4 juillet, à partir de 20 heures, au No Comment Bar à Isoraka.

Un rendez-vous « mélomane ». Mozika Project Madagascar sera sur la scène du No Comment Bar à Isoraka le 4 juillet prochain. Les guitaristes Andry Ramamonjisoa et Philippe Murcia, ainsi que la célèbre jazz woman Joël Claude, la chanteuse congolaise Déo Gratias, les percussionnistes de renom Bim Andrianariseheno et Tiana Ramarokoto, entraineront leur public dans leur univers musical. Une ambiance world music, avec des rythmes traditionnels malgaches mélangés aux influences latino-américaines, de la bossa nova au reggae à la salsa cubaine, figure dans le répertoire. La chorégraphie sera assurée par Priscillia Stephen et son crew Miara-Dihy.

Mozika Project Madagascar est né en 2018 de la rencontre de deux guitaristes, Andry Ramamonjisoa et Philippe Murcia. Les chansons ont été proposées à des artistes peu connus et connus. La célèbre chanteuse de jazz, Joëlle Claude, a rejoint la formation, puis la Congolaise, Déo Gratias, ainsi que les autres membres du groupe, Bim Andriantseheno et les autres. Le public a découvert le Mozika Project Madagascar grâce au morceau « Je m'appelle Tatoo » en avril 2018 et « Soava Tsara » en novembre 2018. Au mois de mai, la bande à Philippe Murcia a sorti « Tant qu'il y aura des fêtes », une chanson qui dévoile déjà l'ambiance « caliente » qui aura lieu au No Comment Bar, ce jeudi 4 juillet.