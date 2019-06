Madagascar: Stage en Chine - Le niveau technique des athlètes malgaches s'améliore

Ils sont soixante athlètes malgaches à avoir suivi une formation pendant trois semaines en Chine. Leur niveau technique s'améliore de plus en plus, selon un communiqué de l'ambassade de Chine publié hier.

Les 60 athlètes malgaches qui sont en Chine termineront leur formation la semaine prochaine. Une petite évaluation a été faite avant la dernière ligne droite de ce stage pour les six disciplines soit l'athlétisme, l'haltérophilie, le tennis de table, le badminton, le judo et la natation. « La formation des athlètes malgaches se déroule avec succès aussi bien sur le plan technique que physique », a résumé un communiqué de l'ambassade de Chine, hier. Comme nous l'avons déjà précisé, les athlètes sont répartis dans les deux villes chinoises, Harbin et Kunming.

« La condition physique des athlètes malgaches s'est considérablement améliorée, ils sont confiants pour les épreuves qui les attendent dans quelques semaines », selon encore le communiqué. Ces résultats sont dus à des entrainements intenses. Lino Razafindralambo, un des pongistes malgaches, a confirmé que « le stage se fait deux fois par jour, entre 9h et 11h le matin, et de 15h à 17h l'après-midi. Le jour du samedi est réservé au repos et le dimanche pour visiter la ville ».

L'organisateur chinois a exprimé sa volonté de continuer à fournir une assistance professionnelle aux sportifs malgaches. Rappelons que 98 athlètes malgaches ont déjà bénéficié du même stage l'an dernier, la preuve d'une collaboration étroite entre Madagascar et la Chine. Les officiels malgaches n'ont pas manqué d'adresser leurs remerciements au gouvernement chinois pour cette coopération. Cette fois-ci, la délégation malgache devrait réaliser une belle performance aux Jeux de l'Océan Indien, à Maurice.