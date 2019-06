Madagascar: Accès en énergie des zones rurales isolées - Les « mamies solaires » cartonnent

Ces femmes du village d'Ambakivao, près de l'embouchure du Tsiribihina, sur la côte Ouest de Madagascar, font partie des mamies solaires formées au Barefoot College en Inde.

Le concept a largement montré son efficacité à Madagascar et sied davantage aux zones rurales isolées de Madagascar. Il consiste à former des femmes avec un faible niveau d'instruction, voire analphabètes, à la technologie solaire et permettre, par la suite aux ménages de leurs villages respectifs, situés en zone rurale isolée, d'avoir accès à l'éclairage et à l'électricité.

Ce concept du Barefoot College, en Inde, a permis à plusieurs centaines de grands-mères d'être formées et à leurs communautés respectives d'avoir accès à l'énergie solaire. Car une fois formées, ces femmes « ingénieures solaires » mettent leurs acquis au service de leurs villages. En 2012, WWF Madagascar et Barefoot College International ont scellé un partenariat dont l'objectif est de promouvoir l'approche « Femme ingénieur solaire », afin de favoriser l'accès à une énergie durable. Faut-il rappeler qu'à Madagascar, seulement 6% de la population rurale a accès à l'électricité. A ce jour, 27 femmes « ingénieures solaires » malgaches ont été formées au centre Barefoot College de Tilonia, en Inde. Plus de 1 600 ménages ont bénéficié de leurs acquis, une fois de retour au pays. Elles reçoivent des outils et des pièces de rechange, et sont en mesure de fabriquer les composants du système solaire domestique et des lanternes solaires, de les assembler et de les installer. Il leur appartient également d'assurer l'entretien et les réparations. Un comité solaire de village assure la durabilité du service d'électricité.

Tsiafajavona. Le concept Barefoot College vient d'être importé à Madagascar et en 2018, un premier centre de formation Barefoot College a été mis en place. Il vient d'ouvrir ses portes dans la commune rurale de Tsiafajavona, dans le district d'Ambatolampy, à 70 km au sud d'Antananarivo. Ce centre de formation fait partie du programme national Barefoot College, mis en place sous la direction du ministère chargé de l'Energie. Selon Voahirana Randriambola, présidente de l'ONG Barefoot College Madagascar, de WWF Madagascar et membre du conseil d'administration, le concept a démontré son efficacité : «L'approche mamie solaire est unique car les membres vulnérables d'une communauté apportent un accès à l'électricité à l'ensemble de la communauté. De plus, grâce à ce programme national, les mamies solaires pourront répandre leur savoir-faire en proposant des formations sur l'énergie solaire aux autres femmes du centre de formation. C'est un excellent modèle de transfert de compétences et d'amélioration des capacités pour parvenir à un accès universel à l'énergie durable en Afrique, en tenant compte des personnes vulnérables, pour qu'elles aient accès à des services d'électricité propres, fiables et abordables », a-t-elle déclaré.

Formation intensive. Le centre de formation du Barefoot College à Madagascar ambitionne de former un réseau de 744 mamies solaires - toutes issues de zones rurales isolées - pour la fabrication, le montage, l'installation et la maintenance de systèmes solaires photovoltaïques. Grâce à elles, 630 000 ménages auraient accès durablement à des services d'électricité solaire. Pour sa part, le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, Vonjy Andriamanga, a souligné l'impact positif de ce programme sur les conditions de vie des communautés rurales isolées à travers l'amélioration du bien-être de la population et le développement des activités génératrices de revenus.

Durant cinq mois, quatre instructrices solaires issues des promotions précédentes et 12 nouvelles apprenantes vivent dans le centre de Tsiafajavona. Les femmes suivent non seulement le programme d'enseignement solaire (fabrication, installation et maintenance de systèmes solaires photovoltaïques) mais bénéficient également de formation sur divers autres domaines : inclusion financière, micro-entreprise, activités génératrices de revenus, droit, environnement, santé reproductive, conscience de soi, sans oublier l'outil numérique appelé programme Enriche. Au terme de la formation, une fois l'étape de l'électrification du village terminée, et lorsque le comité solaire aura atteint un degré de rigueur dans la gestion du service d'électricité, ce comité et les mamies solaires bénéficieront de l'appui des partenaires du programme sur le terrain dans le développement de l'entrepreneuriat solaire. Plus concrètement, les mamies solaires fabriquent des lanternes solaires portables et les comités solaires les vendent à des ménages qui en sont encore dépourvus dans leurs villages, et pourquoi pas, un peu plus loin dans les localités environnantes. Bref, de quoi amorcer un ensemble de processus dynamique qui sortira de l'obscurité les villages ruraux enclavés.

Source Wwf Madagascar