Madagascar: « Sera'B ny asa » Des milliers de personnes en quête d'emploi

Le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales organise, en partenariat avec First Evenementiel, la première édition de l'évènement intitulé « Sera'B ny asa », pendant deux jours au Palais des sports, à Mahamasina.

Hier à la première heure, on a observé une longue file de personnes qui s'étalait en face du CEG Antanimbarinandriana jusqu'au portail d'entrée du Palais des sports, et du côté de Gerb'Or à Mahamasina. Cette longue file d'attente faisait presque le tour du stade de Mahamasina, alors que nous n'étions que vers la fin de la matinée, soit environ deux heures après l'ouverture officielle de l'événement. Il y a des milliers de personnes en quête d'emploi, dont la plupart constitue des jeunes, qui font la queue pour y entrer. En effet, « Sera'B ny asa » promet des recrutements directs et des offres de formation proposés par une centaine d'entreprises et de centres de formation participants. « Les nouveaux diplômés, les employés en activité qui sont à la recherche d'une promotion, ou bien les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sont nos cibles. Près de 120 stands y sont érigés. Les jeunes à la recherche d'emploi peuvent déposer directement leurs CV auprès des stands des entreprises exposantes », a expliqué Andrinirina Rasamoelina, représentant du groupe First, organisateur de l'événement.

Travail décent. A titre d'illustration, la BGFI banque recrute un responsable d'agence et des contrôleurs. Quant à L'lnkeo, il cherche des rédacteurs web marketing, des assistants marketing et un manager de développement. Pour les opérateurs en téléphonie, Airtel propose, entre autres, des postes de zonal business manager et de legal manager, tandis qu'Orange recrute un attaché commercial, un chef de département partenariat et un responsable régional Orange Money. Ravinala Airports fait également partie des recruteurs, dans le cadre de cet événement. Le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture, quant à lui, propose des offres de formation pour les jeunes.

En outre, l'entreprise de confection de prêt à porter de luxe, Akanjo, expose sa démarche RSE contribuant à un travail décent de ses employés ou de ceux qui veulent intégrer son équipe, dans le cadre de « Sera'B ny asa ». « Mais force est de remarquer que, les demandeurs d'emploi s'intéressent particulièrement au secteur des TIC. En effet, il y une révolution des calls center à Madagascar. Nombreux sont les jeunes qui y travaillent, étant donné que les salaires sont plus motivants. Par ailleurs, des échanges d'expériences se tiendront durant cet événement. Ce qui permettra aux jeunes de se lancer dans la création de leurs propres entreprises », a conclu Andrinirina Rasamoelina.