Ethiopie: Tentative de putsch en Éthiopie - Le gouvernement dresse un premier bilan

Pour la première fois depuis l'incident meurtrier du week-end dernier, au cours duquel ont été tués notamment le chef d'état-major de l'armée et trois hauts dirigeants de l'État de l'Amhara, le gouvernement a tiré un premier bilan de son enquête.

Si le général Asaminew Tsige est toujours désigné comme le cerveau de l'opération, les autorités fédérales disent avoir opéré un coup de filet et des saisies d'armes dans le milieu du nationalisme amhara et au sein des forces de sécurité régionales. Elles laissent aussi entendre que ce qu'elle continue de qualifier de tentative de « coup d'État régional » pourrait révéler un complot plus ambitieux.

Deux mitrailleuses, 27 kalachnikovs, des pistolets et des munitions, ainsi que des plans d'attaque... Voilà pour les images présentées par la task force éthiopienne à la télévision, au terme de près de sa première semaine d'enquête. Côté chiffres, les autorités évoquent l'arrestation de 212 membres des forces de sécurité de l'État de l'Amhara, dont le chef des forces spéciales, et 43 militants politiques dans la capitale fédérale, Addis Abeba.

Pour le scénario de l'incident, on ne dispose encore que d'éléments épars. La task force a rendu publiques l'identité et une photo du garde du corps ayant tué le chef d'état-major de l'armée à Addis Abeba, alors que ce dernier préparait la riposte au coup de force qui se déroulait dans le même temps dans la région de l'Amhara. Et contrairement à de premières déclarations, les autorités affirment maintenant que le lien direct entre les deux incidents reste à établir.

Elles affirment aussi que d'autres présidents de régions faisaient partie des cibles des conjurés, mais que leur opération a capoté. Et enfin, les autorités d'un État voisin de l'Amhara, le Benishangul-Gumuz, ont affirmé qu'un massacre de civils avait été perpétré lundi par la milice ethnique formée par le général Asaminew Tsige, pendant sa fuite après l'échec du complot.