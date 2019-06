Guinée Bissau/Bénin: CAN 2019 - Bénin - Sessègnon, un atout majeur pour une victoire face à la Guinée-Bissau ?

Le Bénin fera sa deuxième sortie de poule de la CAN 2019, ce samedi 29 juin face à la Guinée Bissau. Pour sa quatrième qualification à une phase finale de CAN, le Bénin est toujours à la recherche de sa première victoire. Voire plus. Un succès face à la Guinée-Bissau à Ismaïlia pourrait se transformer en qualification historique pour les huitièmes de finale.

Pour ce match, les Ecureuils peuvent compter sur les services de Stéphane Sessègnon. Privé du premier match, face au Ghana, par une suspension, l'ancien joueur du PSG sera de retour. « On veut jouer mieux ce deuxième match contre la Guinée-Bissau et se qualifier pour le prochain tour. On veut marquer ce tournoi », a dit le meneur de jeu. A lui de jouer pour ce qui sera le premier match de sa troisième CAN, après celles de 2008 et de 2010.

Le capitaine des Ecureuils du Bénin sera le tour de contrôle de l'équipe béninoise. Il imposera son aspect technique pour stabiliser le jeu béninois mais surtout pour déstabiliser la défense adverse afin d'offrir des caviars aux attaquants. Il sera d'une grande utilité pour ses partenaires. Maître à jouer de l'équipe, il reste confiant et se méfie aussi de l'adversaire. « Ils ont une très belle équipe. Ils ont de bons joueurs. Mais nous allons tout faire pour passer. La victoire sera à nous », a-t-il ajouté.

Reconnaissant le travail déjà abattu par ses coéquipiers, Stéphane Sessègnon va plus que jamais se donner à fond dans cette rencontre à l'allure de finale. C'est le moment plus que jamais pour lui de porter et de tirer l'équipe vers le haut si tant est que le Bénin veut aller en huitièmes.

De son côté, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, redoute le retour de Stéphane Sessègnon. Mais le patron des Djurtus ne mettra pas en place un plan anti-Sessègnon. « Le prochain match face au Bénin sera différent. Il n'y aura pas de plan anti-Sessègnon. Notre préoccupation n'est pas un joueur mais bien le collectif. La Guinée-Bissau va faire son jeu. »