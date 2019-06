Mauritanie/Angola: CAN 2019 - Battue par le Mali, la Mauritanie veut se racheter face à l'Angola

Deuxième match des Mourabitounes à la CAN 2019 et déjà très capital. Explosée par le Mali lors de sa première, la Mauritanie veut se refaire une santé face à l'Angola. La Mauritanie, par cette affiche, veut faire d'une pierre deux coups. Se donner de l'air dans le groupe E de la CAN 2019 avec une victoire et engranger du coup ses premiers points.

En conférence de presse, le sélectionneur mauritanien Corentin Martins et un joueur Khassa Camara ont analysé cette affiche décisive.

« C'est un match important si on veut poursuivre la compétition. L'Angola est une équipe qu'on connaît très bien. Eux aussi, ils nous connaissent très bien. On avait remarqué sur les deux matchs de qualification que c'est une équipe très forte sur le plan collectif, bien organisée et avec des joueurs capables de faire la différence. Il faudra apporter beaucoup de concentrations et d'agressivité. On était arrivé ici avec beaucoup d'envies. On veut toujours se qualifier comme les autres équipes. On a raté, notre premier match. Maintenant il faut qu'on corrige, ce qui n'a pas fonctionné pour refaire un autre match contre les angolais, » a déclaré Corentin Martins.

« C'est vrai qu'on a pas fait un très bon match contre le Mali. Aujourd'hui on est prêt à affronter l'Angola. C'est une équipe difficile à joueur. On est prêt à tout faire pour gagner ce match » a affirmé Khassa Camara, le milieu défensif de Skoda Xanthi en Grèce.

Face à un collectif angolais qui a malmené la Tunisie, la tâche semblerait rude pour les novices mauritaniens. Lors des éliminatoires, les deux équipes se sont rencontrées et le bilan d'une victoire chacune.

Qui enlèvera l'acte 3 de ce duel? Réponses ce samedi à Suez à partir de 14h30 GMT.