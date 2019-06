Guinée Bissau/Bénin: CAN 2019 - Benin - Olivier Verdon ne sous-estime pas la Guinée-Bissau

Ce samedi, le Bénin et la Guinée Bissau s'affrontent lors de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2019.

Le Bénin a réussi une très belle performance pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique des nations 2019. Les joueurs de Michel Dussuyer ont accroché un nul face au Ghana (2-2). L'homme de cette rencontre a été l'ancien Clermontois Mickaël Poté, auteur d'un doublé.

« On est plutôt satisfaits. Même un peu frustrés car on aurait pu faire mieux dans le secteur défensif et offensivement marquer un but de plus quand ils étaient à dix. Après, si on nous avait dit qu'on accrocherait le Ghana, on aurait signé tout de suite. Pour le prochain match (contre la Guinée-Bissau), on s'attend à une rencontre difficile. Je les ai regardés contre le Cameroun et c'est une équipe vaillante. Faut vraiment pas les sous-estimer et faire un match sérieux », a confié Olivier Verdon à nos confrères de France Football.

Deuxième du groupe F avec un point seulement, le Bénin est toujours à la recherche de sa première victoire en cette CAN. Un succès face à la Guinée-Bissau (dernier du groupe, 0 point) ce samedi pourrait se transformer en qualification grâce au nouveau format adopté, qui permet aux quatre meilleurs troisièmes de se qualifier pour les huitièmes de finale.

« Historiquement, le Bénin n'a jamais gagné un match à la CAN, donc ça serait beau d'en gagner un. On aimerait aussi sortir des poules et se qualifier pour les huitièmes de finale. Si on gagne contre la Guinée-Bissau, on pourrait déjà se rapprocher grandement de la phase finale», a ajouté le défenseur de Sochaux.

L'expérimenté attaquant des Écureuils, Mickaël Poté, passé aussi par Nice, forme avec Steve Mounié (Huddersfield, ex-Montpellier) un duo explosif à la pointe de l'attaque. Les Béninois comptent sur ces deux joueurs pour faire la différence face à une équipe de Guinée-Bissau qui est, sur le papier, la plus modeste sélection du groupe F de la CAN 2019.