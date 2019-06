Congo-Brazzaville: Base aérienne 01/20 - Des satagiaires découvrent le fonctionnement des différentes structures de l'armée de l'air

Des journées portes ouvertes, organisées du 26 au 28 juin à Brazzaville, ont mobilisé une section d'élèves officiers d'active et plusieurs autres qui ont pu se rendre compte de ce qui se fait dans l'armée de l'air.

Initiées à l'occasion du 58e anniversaire des Forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, les journées portes ouvertes ont permis aux participants de découvrir tous les métiers, le savoir-faire, le fonctionnement de l'armée de l'air et ses différentes spécialités.

A travers plusieurs exposés, les principaux animateurs, notamment le lieutenant-colonel Epiphane Gnossi, de la logistique; le capitaine Tancrède Taty et le lieutenant Freyd Ameya N'Guya ont permis aux élèves officiers de comprendre les missions assignées à l'armée de l'Air.

A cette occasion, plusieurs stands ont été érigés, avec des photos faisant valoir chacun des secteurs de cette armée, qui est un outil par excellence dont l'emploi conditionne l'issue de la bataille et, souvent, de la guerre. « Véritable fourmilière, chaque homme doit y réaliser une tâche précise pour l'exécution d'une mission », a indiqué l'un des animateurs.

« ...Dans l'armée de l'air, il y a le pilote de chasse qui embarque à bord des avions de combat, exécute des missions aériennes en escadron de chasse, sur une base aérienne opérationnelle. Le pilote de transport, lui, remplit des missions aériennes aux commandes d'un avion de transport : aérotransport des troupes, de personnalités. Missions de recherche et de sauvetage, de service public ou d'aide humanitaire, de reconnaissance et renseignement », a poursuivi l'un des animateurs.

Par ailleurs, l'armée de l'air offre également d'autres métiers, à l'exemple du pilote d'hélicoptère, du contrôleur aérien, du technicien et mécanicien qui assure l'exploitation, la maintenance et le traitement des vols, la mise en œuvre des systèmes d'information et de communication, de l'entretien de l'armement et des systèmes d'armes en respectant les exigences de la navigabilité, le cas échéant, et de sécurité. Les moyens de support logistiques de toutes catégories sont à charge de différents mécaniciens. Il y a également le commissaire de l'air qui occupe un rôle majeur dans les domaines administratifs, juridiques, financiers, logistiques et relations humaines, etc.

L'un des élèves officiers d'active, satisfait de l'activité, a déclaré : « Cette visite nous a permis de comprendre certaines choses du fait qu'à l'école, nous ne faisons pas cette pratique. On les remercie, pourvu que cette activité se fasse chaque année ».