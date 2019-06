Congo-Brazzaville: Réflexion - Le think tank " La voix du peuple" fait le point de ses travaux scientifiques

Le coordonnateur de l'espace d'échanges initié par la dynamique citoyenne "Po na Ekolo", Fabus Mbeh, a présenté, le 29 juin à Brazzaville, la revue scientifique issue des ateliers de réflexion qu'il a organisés en 2018.

La revue scientifique du think tank "La voix du peuple" est un recueil des savoirs et un instrument de réflexions nourries, selon le présentateur, par des personnes qui ont du goût prononcé ou excessif pour les choses de l'esprit. Il s'agit, a insisté Fabus Mbeh, d'un travail des intellectuels.

En effet, les ateliers de réflexion et d'échanges organisés en 2018 ont porté, entre autres, sur « Le rôle de l'intellectuel congolais face à la crise » et « L'encadrement de la jeunesse, l'apport de la culture, des sports et des médias dans la lutte contre les valeurs négatives en milieu juvénile ».

« Dans cette revue, lorsque vous allez la parcourir, vous remarquerez qu'au premier point, le Pr Grégoire Lefouoba a exposé sur le rôle de l'intellectuel congolais face à la crise. Donc, c'est un appel à l'éveil de consciences et des intellectuels que nous sommes, sans distinction aucune. Nous devons prendre notre responsabilité pour accompagner le pays par la réflexion, d'une manière ou d'une, autre afin que nous puissions sortir de ce périple que notre pays est en train de connaître », a invité le coordonnateur de ce cercle de réflexions, insistant sur le fait que les différentes thématiques développées mettent l'homme et le capital humain au centre.

S'exprimant parfois au nom du promoteur du think Tank, le ministre Hugues Ngouélondélé, Fabus Mbeh est revenu sur les objectifs principaux de cet espace. « Le think tank " La voix du peuple" a été mis sur pied dans un contexte assez particulier, marqué par la crise sociétale, bien multiforme, notamment la crise de valeurs et la crise économique que traverse notre pays, le Congo. Nous avons lancé cet espace d'échanges en toute liberté avec trois objectifs principaux, à savoir rassembler, proposer et accompagner les institutions de notre pays pour l'intérêt supérieur de la nation », a-t-il expliqué.

Ouvert à tous les intellectuels, le think tank entend, à l'avenir, organiser une réflexion autour de la problématique de la fonction publique territoriale.