Congo-Brazzaville: Homicide - Un couple accusé de meurtre d'un commerçant à Siafoumou

La police a présenté à la presse, le 28 juin à Pointe-Noire, Bienvenue Souloubi et son mari, Alexis Patrick Yendibeni, présumés responsables du décès de Guy Noël Makoumbila, dans le quatrième arrondissement, Loandjili.

Alexis Patrick Yendibeni, âgé de 53 ans et de nationalité congolaise, déserteur et radié des effectifs de la police nationale, a expliqué qu'en plus de sa femme Bienvenue Souloubi, ménagère au domicile de la victime, le groupe est composé de sept autres personnes et s'est servi d'armes de guerre obtenues auprès ex-ninjas. « Les informations recueillies auprès de ma femme, Bienvenue Souloubi, nous ont permis d'atteindre et de tuer sans assez de difficultés, à l'aide d'un PMK, Guy Noël Makoumbila, à son domicile. A travers ce forfait, nous avons réussi à emporter avec nous un coffre-fort contenant une somme estimée à près de deux millions francs CFA », a-t-il avoué.

Bienvenue Souloubi, Congolaise de 55 ans d'âge, a également reconnu avoir volé, quelques jours , un coffret au domicile de la victime contenant beaucoup de bijoux de valeur.

Les malfrats ont été présentés en présence de Serge Pépin Itoua Poto et de Landry Edmond Miakatsidila, respectivement directeur départemental de la police au Kouilou et à Pointe-Noire et commissaire central de police de Pointe-Noire.