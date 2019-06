Algérie: Boumerdes - Coup d'envoi de l'opération "Port et barrage bleus" à Zemmouri El Bahri

- Le coup d'envoi officiel de l'édition 2019 de l'opération "Port et barrage bleus" a été donné, samedi, au niveau du port de Zemmouri El Bahri ( Est de Boumerdes) en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari.

M. Selon les informations fournies, sur place au ministre, cette 7eme édition du genre, lancée pour un jour, sous le signe "promotion et valorisation des métiers bleus", "a englobé tous les ports, abris de pêche, et barrages principaux du pays".

En 2018, cette opération ports bleus avait permis de mettre un terme définitif au phénomène d'ensablement enregistré régulièrement au niveau du port de Zemmouri El Barhi, à travers l'enlèvement de "pas moins de 17.000 M3 de déchets en tous genres et de sable", est-il ajouté.

Sur place, le ministre, accompagné des autorités de la wilaya et des représentants d'associations et secteurs concernés, ont assisté à une opération de dragage du bassin principal de ce port et son entrée, réalisée par des plongeurs de la protection civile et d'associations du domaine.

Dans une déclaration à la presse, en marge de cette manifestation, le ministre a estimé que la "sélection de ce port pour abriter le coup d'envoi de cette édition 2019 est d'une symbolique certaine, reflétant", selon lui "notre soutien aux actions sérieuses mises en œuvre à son niveau" a-t-il dit.

"Nous voulons surtout", a ajouté Cherif Omari "marquer notre contribution dans l'encouragement des différents partenaires du secteur (operateurs, société civile, pêcheurs..) en vue de la préservation de ces milieux et leur environnement naturel", qualifiés par lui d'" acquis vitaux, car générateurs de richesse et d'emplois, et donc appelés à intégrer le processus du développement économique du pays', a-t-il relevé.

D'ou l'élargissement de cette édition 2019 aux plans d'eaux et barrages des régions de l'intérieur du pays, ciblés par des campagnes de sensibilisation visant leur persévération et valorisation, a-t-il informé, par ailleurs.

"Réunir les conditions de réussite des différentes campagnes de production halieutiques et continentales (pêche aux petits pélagiques, ensemencement au niveau des barrages), à travers la valorisation et gestion durable des infrastructures de base (ports, barrages), tel est l'objectif principal assigné à cette manifestation", a fait, en outre, savoir le ministre.

L'opération comporte un ensemble d'activités et animations ayant trait à l'entretien et la préservation des milieux dans lesquels évoluent les professionnels, les espèces exploitées et ayant une incidence sur la préservation de la santé du consommateur (exposition des activités des associations de préservation des milieux de production, nettoyage des infrastructures), a-t-il expliqué.

Un autre volet est lié au nettoyage des espaces affectés à l'eau potable, la réparation de l'éclairage public, la récupération des huiles usagées des bateaux, l'éradication des animaux nuisibles et l'enlèvement des épaves de bateaux.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, qui a honoré, à l'occasion, nombre de pêcheurs retraités, a effectué une visite au niveau d'une unité privée spécialisée dans la maintenance des bateaux.

Il a, également, assisté à un exercice de simulation d'un sauvetage en mer exécuté par des éléments de la protection civile de la wilaya, outre une exposition de vente et promotion des produits de la mer et de l'aquaculture.

L'opportunité a, aussi, donné lieu au lancement de la mise en œuvre d'une convention signée entre le CET de Corso et l'entreprise de gestion des ports et abris de pêche, relative au tri sélectif des déchets.