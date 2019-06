Algérie: L'Etat travaille d'arrache pied pour clore le dossier "AADL 1" fin septembre prochain

Alger — Un total de 6.596 unités de logements "AADL 1" et 406 autres logements promotionnels publics (LPP) ont été attribuées samedi à Alger.

Présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la distribution de 66.000 logements, à l'occasion du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse coïncidant avec le 5 juillet de chaque année, a vu la présence du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab et du ministre des Ressources en eau, Ali Hammam.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a affirmé que l'Etat travaillait d'arrache pied pour clore le dossier "AADL1" fin septembre prochain, notamment au niveau d'Alger, où près de 11.000 logements ont été attribués aux souscripteurs "AADL1" depuis mai dernier, sur un total de 31.000 unités annoncées.

S'agissant des wilayas concernées par la distribution des logements "AADL1", le ministre a fait état de six (06) wilayas qui verront la distribution des logements dans les délais fixés.

"Les programmes de logement tracés par l'Etat se poursuivront à un rythme régulier jusqu'au relogement de toutes les familles", a-t-il rassuré.

Dans le même contexte, M. Beldjoud a appelé les citoyens ayant reçu les clés de leurs logements à les occuper dans les plus brefs délais, déplorant le fait que plusieurs logements attribués restaient inhabités, et ce en dépit des pressions exercées par les souscripteurs en vue d'y accéder.

Quant à l'alimentation de ces cités en électricité, en gaz et en eau, le ministre a mis en avant la disponibilité de toutes ces exigences au niveau des sites réceptionnés, remerciant par la même les ministres de l'Energie et des Ressources en Eau pour leur assistance.

Evoquant la qualité de certains logements, M. Beldjoud a dit qu'"il ne faut pas généraliser certains cas isolés", rappelant que des commissions avaient été dépêchées au niveau de toutes les wilayas pour enquêter sur tous les dossiers de fraude, outre l'attribution des prérogatives de suivi des projets AADL à l'organisme national de contrôle technique de la construction.

En vue de calmer les esprits des souscripteurs revendicateurs de leurs logements, le ministre a affirmé que les projets étaient sur la bonne voie, exhortant "les citoyens à faire preuve de patience pour la réception de leurs logements, dont la réalisation exige la mobilisation de moyens matériels et financiers conséquents et un suivi régulier".

"Il s'agit de 560.000 logements pour autant de souscripteurs AADL, ayez confiance en l'Etat", a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministre a abordé la question des délais de réception des projets de logements promotionnels publics (LPP), faisant savoir que son département "n'est confronté à aucun obstacle avec cette formule".

Concernant le taux d'avancement des travaux et la date d'inauguration de la Grande mosquée d'Alger, M. Beldjoud a assuré que "cet édifice religieux est fin prêt et tous les travaux sont achevés, de plus amples informations seront communiqués ultérieurement".