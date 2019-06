Angola: Forum international - Le président du Parlement angolais se rend en Russie

Luanda — Le Président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, s'est rendu samedi en Russie pour participer au II Forum international "Développement du Parlement" qui se tient le 1er et 2 juillet.

À Moscou, Fernando da Piedade Dias dos Santos participera également à la Conférence parlementaire "Russie -Afrique".

La présence du président du Parlement angolais aux deux événement résulte d'une invitation formuée par l'ambassadeur russe en Angola, Vladimir Tararov, lors d'une réunion avec ce parlementaire angolais en avril de cette année.

L'Angola et la Russie entretiennent des relations privilégiées depuis le 8 octobre 1976, date de la signature du Traité d'amitié et de coopération à Moscou, à l'époque capitale de l'ex-URSS (Union des républiques socialistes soviétiques).

À partir de cette date, les relations bilatérales se sont intensifiées dans les domaines de l'énergie, de la géologie et des mines, de l'enseignement supérieur, de la formation du personnel, de la défense, de l'intérieur, des télécommunications et de la technologie de l'information, de la pêche, des transports, de la finance et de la banque.

Dans le domaine parlementaire, l'Assemblée nationale a signé en 2016 un accord de coopération avec son homologue russe.

Et pour renforcer les relations entre Luanda et Moscou, en mars de cette année, le Président João Lourenço a effectué une visite d'État en Fédération de Russie, devenant ainsi le troisième homme d'État angolais à se rendre dans ce pays après Agostinho Neto (1979) et José Eduardo dos Santos (1979 et 2006).