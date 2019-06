Cote d'Ivoire: Assainissement des collectivités - Anne Ouloto met en mission des points focaux des mairies

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a ouvert l'atelier d'information et d'orientation avec les représentants communaux.

Pour la seconde fois, en moins de six mois, Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass) et ses services engagent une séance de concertation, d'échanges et d'information avec les représentants techniques et politiques des mairies de la Côte d'Ivoire.

Ces points focaux des communes, une centaine environ, venus de toutes les villes du pays, ont pris d'assaut la salle de réunion de l'hôtel Belle Côte (Cocody), le 28 juin, pour, une fois de plus, s'enquérir de la feuille de route de la ministre visant à donner à leurs localités respectives des visages plus reluisants.

Pour la ministre, l'heure est à l'action de façon opérationnelle. Elle engage donc les collectivités à prendre leurs responsabilités par des actions concrètes pour redorer le blason des villes, des grandes agglomérations et des villages. Parce que, précise-t-elle, la problématique de la dégradation de la qualité du cadre de vie s'impose avec acuité. Anne Désirée Ouloto indique qu'il est régulièrement donné de constater des dépôts sauvages à des endroits inappropriés, la prolifération et l'envol des déchets légers constitués en grande partie de sachets plastiques.

A cela s'ajoutent le jet systématique sur les voies et places publiques, des ordures légères par les piétons et les automobilistes, les dépôts sauvages de déchets à l'entrée et à la sortie des villes. L'affichage publicitaire anarchique, les édifices publics et privés aux façades défraîchies et répulsives, l'occupation anarchique du domaine public avec la création de gares et autres activités industrielles et commerciales, en partie due à un système parfois défaillant de délivrance et de gestion des autorisations d'Occupation du Domaine Public (Odp), etc.

« C'est pour amorcer sereinement la gestion durable des questions d'assainissement et de salubrité dans toutes les localités que nous avons décidé de renforcer notre collaboration existante depuis septembre 2016 », a-t-elle rappelé. Avant de promettre des équipements pour lutter efficacement contre ce phénomène qui gangrène nos cités.

Représentant l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), Diéméléou Emile, 1er vice-président de l'organisation, a traduit sa reconnaissance à Anne Désirée Ouloto qui ne ménage aucun effort pour se rendre au siège de l'union pour l'opérationnalisation de cette plateforme. « La mise en place des points focaux permettra d'accélérer la mise en œuvre de la plateforme et améliorer le suivi pour l'atteinte des objectifs d'amélioration du cadre de vie », a-t-il précisé.

C'est pourquoi il invite tous les points focaux présents à s'approprier le contenu de la convention afin d'améliorer la propriété et l'esthétique des villes et « réduire les plaintes pour nuisance ».

Quant à Tahé Noël, directeur général adjoint de la Décentralisation au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il a indiqué que vu le dynamisme de production, du volume et de la dispersion des déchets sur toute l'étendue du territoire, il faut une approche globale et systématique de lutte.