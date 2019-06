Cote d'Ivoire: Financement de l'habitat en Côte d'Ivoire - Des réformes pour redynamiser le secteur en Côte d'Ivoire

Il s'est ouvert à Abidjan à Radisson Blu Hôtel, ce samedi 29 juin, un séminaire International sur le Financement du Logement social en Afrique.

A cette occasion, le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabagné Koné, dans son discours d'ouverture, a fait le point de la situation de l'habitat en Côte d'Ivoire et décliné le travail et les reformes du gouvernement dans ce secteur.

« Depuis les années 1960, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif d'accompagnement du logement social, qui s'est avéré relativement efficace, puisqu'il a permis, notamment avec les sociétés Sicogie et la Sogephia, de produire un important parc immobilier, d'environ 91.000 logements », a ressorti le ministre de la construction pour présenter la politique mise en place pour loger les ivoiriens décemment.

Mais, dit le ministre Bruno Nabagné, cette politique a malheureusement connu un coup d'arrêt avec la crise économique des années 80.

Pour faire face à cette situation, dira-t-il, l'Etat a initié des réformes avec de nouveaux outils de financement pour redynamiser le secteur de l'habitat.

Et de citer entre autres : la création du Compte de Mobilisation pour l'Habitat (Cdmh) ; le renforcement des ressources du Fonds de Soutien à l'Habitat (FSH) ; la mise en place du Compte des Terrains Urbains (Ctu) ; la création de la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci), récemment privatisée et recapitalisée.

Et de dire que ces instruments d'aide à la production et à l'acquisition de logements devaient permettre aux ménages à revenus modestes, de disposer d'un logement à moindre coût. « Mais cela n'a pas tout à toujours été le cas », a déploré M. Nabagné.

Et de mentionner que ce résultat mitigé a eu pour conséquences, l'aggravation de la problématique du logement en Côte d'Ivoire, et en particulier dans la ville d'Abidjan.

« Aujourd'hui, le déficit en logements à coûts abordables pour les ménages à revenus faibles est estimé à plus de 400.000 unités, avec un accroissement de 10% (soit 30 à 40.000 logements) par an », a-t-il relevé.

Pour lui, c'est pour donc faire face à ce défi croissant, que le Président, Alassane Ouattara, a fait le pari, dès son élection en 2010, de lancer un vaste programme de construction de masse de 60 000 logements sociaux et économiques, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

Selon lui, ce projet a connu un résultat mitigé. Toutefois, il a néanmoins permis l'acquisition de 560 hectares de réserves foncières sécurisées à environ 13 milliards de FCFA, l'investissement de plus de 31 milliards de FCFA dans la réalisation de VRD primaires (amenée des réseaux d'eau et d'électricité, bitumage des voies, réalisation des réseaux d'assainissement etc.), l'octroi d'exonérations fiscales aux promoteurs immobiliers estimées à ce jour à plusieurs centaines de milliards de FCFA, etc.

Et d'ajouter que « ce projet a à ce jour permis la production d'environ 12.000 logements, mais nous restons encore loin de l'objectif (je le rappelle de 60.000, porté par la suite à 150 000 logements à construire avant fin 2020 » .

D'où selon lui, ce séminaire doit pouvoir avec la présence d'autant d'experts, aider à faire un bond qualitatif dans la résolution de la problématique du financement du logement abordable en Afrique et que les recommandations qui en sortiront, contribuent à une mise en œuvre plus efficace des programmes de logements sociaux et économiques.

Sur la question, il a invité une intervention plus forte des partenaires et des banques sur la mise en place d'un fonds de garantie des crédits accordés aux promoteurs ; l'Alimentation pérenne des Fonds dédiés à l'habitat (CDMH, FSH, CTU), en vue de soutenir durablement le crédit acquéreur, faciliter l'acquisition des terrains et financer leurs aménagements. Cela pourrait passer par des solutions adaptées de parafiscalité (sur les matériaux de construction... ) et le renforcement des capacités de l'État, avec la création d'une Agence Nationale du Logement Social, dont la mission sera de traiter de bout en bout, l'ensemble des problématiques liées à l'habitat (foncier, aménagement, construction, commercialisation, financement, la sécurisation des Actes de propriété foncière, l'accès au crédit hypothécaire etc.).

A noter que ce séminaire international organisé à Abidjan par le Réseau habitat et francophonie vise à aider à trouver des mécanismes de financement afin de booster le secteur de l'habitat en Côte d'Ivoire.