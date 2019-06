Sénégal: FESFOP de Louga - Les dirigeants tirent un bilan annuel satisfaiant

Louga — Les responsables du Festival international de folklore et de percussion de Louga (FESFOP) ont tiré samedi un bilan satisfaisant de l'édition 2018 de cette manifestation, avant de lister une série de "projets structurants" à mettre en œuvre en 2019 et pour les années à venir.

"Nous venons, aujourd'hui, d'évaluer l'année 2018 avec ses faiblesses, ses forces (...). Nous en tirons un bilan satisfaisant. Nous avons pu réaliser nos objectifs. Le seul problème que nous avons eu, c'est au niveau de l'organisation du festival qui mérite un financement particulier", a dit son président Babacar Sarr.

Il s'exprimait lors d'une réunion d'évaluation tenue au Centre culturel régional Mademba Diop de Louga, en présence des responsables des différentes commissions du FESPOP.

Selon Babacar Sarr, "2018 a été une année de saut dans l'inconnu", avec la délocalisation du FESPOP au stade Djiby Diouf de Louga.

"Nous avons réussi le défi de la délocalisation du point de vue engagement, idées et organisation. L'activité culturelle annuelle grandit d'année en année et c'est là-bas sa place", a-t-il insisté.

Parlant des perspectives, le président du FESFOP a assuré que des "projets structurants, au-delà des formations, seront réalisés" dans les années à venir.

"Nous avons la Maison de la coopération internationale qui sera construite. Les partenaires ont adhéré à ce projet. La Maison sera fonctionnelle dans quelques années. Elle sera un centre d'incubation artistique et permettra aux collectivités locales de passer au développement durable", a-t-il expliqué.

Il est également prévu, selon lui, la construction et l'aménagement d'un entrepôt-atelier ainsi que la restructuration du village du FESFOP.

"Nous avons aussi le projet italien +ville et quartier en musique, théâtre et artisanat+, entre Louga et Turin qui va contribuer à renforcer les deux axes et favoriser un échange entre les acteurs culturels des deux pays", a indiqué Babacar Sarr.

Le Festival international de folklore et de percussion de Louga, a-t-il soutenu, "est une activité internationale aux dividendes matérielles et immatérielles".

"Il se tient tous les deux ans et a un impact socioéconomique dans la ville. Il fait venir des intellectuels internationaux et nationaux dans la région et vise à valoriser les talents locaux", a ajouté M. Sarr.