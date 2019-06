Cameroun/Ghana: CAN 2019 - Lions Indomptables et Black Stars se neutralisent !

A l'occasion de la 2e journée de la CAN 2019 s'est tenu le choc de la poule F entre le Cameroun et le Ghana. Le remake de la demi-finale de la CAN 2017 n'a pas tenu toutes ses promesses.

Soporifique. Le choc attendu entre le Cameroun et le Ghana s'est soldé par un mauvais match nul sur un score vierge (0-0). Aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus sur son adversaire du jour. Les Camerounais emmenés par Stéphane Bahoken, auteur d'un but contre la Guinée-Bissau en ouverture, ont soigné leur entrée en l'emportant (2-0). Leaders du groupe, ils voulaient conforter leur place en dominant des Ghanéens pressés d'oublier leur faux-pas face au Bénin (2-2). Mais les coéquipiers des frères Ayew sont parvenus à neutraliser l'attaque des Lions Indomptables jusqu'au bout d'un match nul et vierge.

Malgré cette prestation, les Lions Indomptables se rapprochent de la qualification mais devront attendre leur dernier match pour la valider. Les Black Stars devront impérativement l'emporter au prochain match pour poursuivre l'aventure dans cette CAN 2019.