Congo-Kinshasa: CAN 2019 - Florent Ibenge veut la victoire pour célébrer l'indépendance du Congo

Avec ses deux défaites d'affilée, l'équipe de RDC se rapproche de l'élimination. Quitte ou double, à l'issue du match du 30 juin prochain.

La République Démocratique du Congo a été décevante durant cette CAN 2019. Avec deux défaites au compteur en autant de matchs, les chances de qualification sont minces pour les Léopards congolais. La seule alternative qui reste aux Congolais, c'est de remporter le troisième match qui l'opposera, ce dimanche, à l'équipe du Zimbabwe. A cette option, les Léopards de la RDC seront repêchés comme troisièmes et meilleurs perdants.

« On pourrait être troisième si on bat le Zimbabwe, au bénéfice de quatre places qualificatives de la troisième position. On pourrait éventuellement passer. Donc, on va se battre jusqu'au bout », a déclaré Jean-Florent Ibenge.

Les Fauves veulent la victoire pour leur dernière sortie pour l'honneur du peuple congolais. Car cette rencontre se dispute le 30 juin, jour rappelant l'accession de la RD Congo à sa souveraineté nationale et internationale. « Nous allons gagner ce match qui est important pour nous car il se jouera le jour de l'indépendance du Congo et dans ce stade du 30 juin », a-t-il promis.

Mission difficile pour eux, car ils sont obligés de gagner ce derby par un score de plus de 4 buts. Conscient que la qualification de la RDC ne relève plus de son résultat, le coach n'a pas laissé l'impuissance face au sort du destin prendre le dessus sur sa détermination. Avec zéro point et un handicap de moins quatre buts, la RDC reste bon dernier du groupe A de la CAN 2019, derrière l'Egypte (6 points) déjà qualifiée, l'Ouganda (4 points), presque qualifié et le Zimbabwe (1 point), le prochain adversaire à battre absolument s'il faut espérer être récupéré éventuellement comme l'un des quatre meilleurs troisièmes.