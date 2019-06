Angola/Mauritanie: CAN 2019 - Pas de vainqueur entre la Mauritanie et l'Angola

La Mauritanie et l'Angola se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), ce samedi, dans un match fermé comptant pour la 2ème journée de la CAN 2019.

Boulettes, gros raté : festival de cadeaux entre la Mauritanie et l'Angola qui se quittent bons amis. Avec ce 0-0, les deux équipes peuvent toujours espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Au terme d'un match bien terne et très haché (41 fautes au total), ce sont les Palancas Negras de l'Angola qui ont eu de maigres occasions de s'imposer. Djalma Campos a vu son tir repoussé sur la ligne par Camara, pour ce qui restera la seule frappe cadrée de ce match.Les Angolais ont bien cru prendre l'avantage par Geraldo, entré en jeu à la 55e minute, mais le but était refusé pour hors-jeu en fin de rencontre.

Dommage pour l'Angola, qui avait une belle occasion de prendre trois points et de rejoindre le Mali en tête du groupe E. Avec 2 unités, et alors que son prochain match est contre le Mali, les Antilopes Noires doivent désormais espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes pour voir les huitièmes de finale de la CAN 2019. De son côté, la Mauritanie marque son premier point de la compétition, mais reste bonne dernière du groupe.