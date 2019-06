Ile Maurice: Vyapoory et Balancy en mission - Deux femmes à la tête du judiciaire

Avec Asraf Caunhye au château du Réduit, le judiciaire sera sous la houlette de femmes pendant une semaine.

La juge Nalini Matadeen assurera la suppléance au poste de chef juge pour la première fois de sa carrière pendant huit jours. Elle présidera les affaires préliminaires le lundi 8 juillet en l'absence du chef juge et du SPJ. La juge Rehana Mungly- Gulbul, qui siège actuellement en cour commerciale, sera appelée à faire l'intérim au poste du Senior Puisne Judge (SPJ) car le juge Gérard Angoh part à la retraite.

Le SPJ Asraf Caunhye assurera l'intérim au poste de président de la République pendant huit jours, à compter du 2 juillet. Le président p.i., Barlen Vyapoory, sera en mission officielle aux États- Unis et sera de retour au pays le mardi 9 juillet. Pour sa part, le chef juge Eddy Balancy se rend en Tanzanie, où il va assister à une conférence à Kilimandjaro.

Tôt dans la matinée du 2 juillet, le SPJ Caunhye prêtera serment comme président p.i. devant le chef juge Eddy Balancy avant que celui-ci ne quitte le pays. Eddy Balancy sera de retour au pays le 12 juillet et reprendra son poste à la tête du judiciaire

À partir du 1er juillet, le judiciaire comptera une nouvelle juge. Il s'agit de la Master and Registrar de la Cour suprême, Me Ratna Seetohul-Toolsee. La Deputy Master and Registrar, Me Johanne Moutou- Leckning lui succédera. Pour sa part, Me Mohanasundary Naidoo, Senior Assistant DPP, a été promue au poste de Deputy Master and Registrar. Toutes ces nominations ont été avalisées par la Judicial and Legal Service Commission (JLSC) la semaine dernière.

Plusieurs nominations et mutations seront prochainement effectuées par la JLSC dans la magistrature, le bureau du DPP et celui de l'Attorney General.