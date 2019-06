Soudan: Dahab préside la réunion du Plan d'action pour la protection des enfants

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères (chargé) l'ambassadeur Omar Dahab a présidé la réunion du comité technique chargé de mettre en œuvre le plan d'action conjoint du Soudan et de l'ONU pour protéger les enfants des violations lors des conflits armés, en présence de Mme. Dr.Suad Abdela'l, secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) et les représentants des organismes gouvernementaux compétents, ainsi que le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

La réunion a porté sur les efforts déployés par l'État pour protéger les enfants et répondre aux préoccupations éventuelles concernant la violation des droits de l'enfant. La réunion s'est félicitée de la coopération étroite du Soudan avec les Nations Unies, en particulier de la coopération existante avec l'UNICEF, tout en louant les réalisations de la période précédente ayant conduit à la suppression du Soudan de la liste des pays qui recrutent des enfants.

La réunion a souligné la nécessité de poursuivre la coopération avec l'UNICEF au cours de la période à venir sur la base d'objectivité et de transparence afin de clarifier les faits et de réfuter toute allégation de recrutement et d'utilisation d'enfants dans les conflits au Soudan. La réunion a confirmé l'engagement du Soudan aux conventions internationales dans le domaine de la protection de l'enfance et à l'achèvement du plan de vaccination des enfants et au transfert de l'expérience soudanaise aux pays voisins, notamment au Soudan du Sud et en la Republique centrafricaine (RCA).