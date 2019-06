Soudan: L'alliance de la jeunesse unie lance ses activités

Khartoum — Le président de L'alliance de la jeunesse unie(AJU) M. Mohamed Siddig Mohamed Ibrahim a inauguré samedi la naissance de l' AJU et a lancé une initiative politique visant à parvenir à un consensus et à un compromis entre toutes les composantes politiques du Soudan.

Il a expliqué samedi dans le Forum de (SUNA) que les interventions étrangères ne servaient pas les questions de la patrie , appelant à la nécessité d'une solution purement soudanaise, tout en ajoutant: "Nous voulons que les pays étrangers soient témoins de ce qui se passe entre les divers courants politiques du pays".

M.Siddig a appelé à la nécessité d'un calme et d'une non-escalade, notant que le moment n'y pas propice car le dialogue et la négociation sont le seul moyen de parvenir à un consensus national. M.Siddig a appelé le Conseil militaire de transition (CMT) à accélérer la formation du gouvernement des compétences et à oeuvrer pour résoudre les problèmes économiques, à améliorer la vie des citoyens et à attirer l'attention sur les problèmes des jeunes et des femmes, tout en soulignant la nécessité pour le CMT de surveiller les dossiers de sécurité, de stabilité et de paix, en demandant de ne pas exclure aucun composant politique dans le pays et la mise en place d'élections libres et équitables menant à un consensus national qui assure la paix et la stabilité dans le pays.