Ile Maurice: Zafeerud décède à 8 ans - «Il nous avait convaincus d'avoir un deuxième bébé»

Une fuite de gaz dans la salle bains serait à l'origine du décès du petit garçon de huit ans de Vallée-Pitot. Il avait été comblé par l'arrivée d'une petite sœur, il y a un mois.

C'est la consternation à la rue Sauzier, à Vallée-Pitot. Le monde s'est écroulé pour Zainaab Athar Saib Soobadur et son époux, Mozaffar Alam Mohammad, qui ont perdu leur fils Zafeerud Deen Mohammad Athar Saib, âgé de huit ans. La famille, les voisins et ses camarades de classe sont venus rendre un dernier hommage, hier matin, vendredi 28 juin, au petit garçon décédé jeudi soir d'une asphyxie au monoxyde de carbone, selon le rapport de l'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, Dr Sudesh Kumar Gungadin. La police soupçonne qu'une fuite de gaz provenant de la douche serait à l'origine du drame.

La mère de Zafeer raconte qu'il revenait d'une excursion organisée par son école. «Il était rentré à la maison tout excité vers 16 heures et, comme je tiens un salon de beauté près de chez moi, il est venu me demander la somme de Rs 300 car il avait vu quelque chose qui l'intéressait. Il est monté dire la même chose à son père et il l'a convaincu de lui avancer l'argent. Son père ne lui a pas refusé.»

La venue d'une petite sœur faisait le bonheur de Zafeer et, sur son insistance, Zainaab avait décidé après huit ans d'avoir un autre enfant. «Zafeer insistait pour avoir une petite sœur ou un frère. Il m'avait fait comprendre 'Mama mo tro tou sel, mo lé enn bébé.» Elle explique aussi que son fils était un enfant très discipliné. «La première chose qu'il faisait en rentrant de l'école était de prendre son bain. Je ne saurais pas ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Je travaillais au salon alors que son père surveillait notre bébé de 38 jours. Ma cousine le cherchait et je lui ai répondu que Zafeer était à l'étage. Son père a cru qu'il était avec moi au salon. Ma cousine m'a dit qu'elle ne le voyait pas et c'est là que nous avons commencé à le chercher. Quand j'ai vu la salle de bains fermée, j'ai pensé qu'il pouvait se trouver à l'intérieur. Son père a enfoncé la porte et nous l'avons aperçu gisant sur le sol. Il n'avait jamais ouvert la douche. Tout de suite nous l'avons transporté à l'hôpital.»

Pour elle, son fils était un enfant brillant, actif et plein de vie qui aimait les bonnes choses. «Son père dépensait en moyenne Rs 200 à Rs 300 sur des gâteaux. Je lui disais toujours de cesser de trop le gâter. Mon époux l'avait défendu en me disant de le laisser tranquille car il voulait que son fils ne manque de rien. Aujourd'hui sans lui, notre monde s'est écroulé.»

Précautions pour éviter des fuites de gaz

Dorsamy Ayacootee, l'assistant Chief Fire Officer, explique que la douche à gaz doit être installée dans un endroit bien aérée et se trouver à l'extérieur de la maison ou dans un couloir ou un garage. Il est déconseillé de mettre le chauffe-eau à gaz dans la salle de bains. «Le raccord en aluminium qui enlève la fumée par combustion doit être placé à l'extérieur de la maison.» Il faut que l'appareil soit vérifié par un technicien professionnel chaque six mois car le monoxyde de carbone n'est pas irritant ; il n'a ni couleur ni odeur.

Les cas d'asphyxie par chauffe-eau à gaz

Le 11 juillet 2018, un chauffe-eau serait à l'origine du décès de Yoane Rangasamy. Ce jeune de 19 ans meurt dans sa salle de bains à Ste-Croix. L'autopsie conclut à une asphyxie causée par l'inhalation de monoxyde de carbone. Deux autres cas en 2016 : une adolescente de 13 ans, Rheedee Jhugaroo, meurt asphyxiée en juillet alors qu'elle était sous la douche alimentée par un chauffe-eau à gaz ; Taransingh Canayea meurt de la même façon le mois suivant toujours en prenant sa douche.

La raison de l'asphyxie

Le Dr Sudesh Kumar Gungadin explique que l'asphyxie est due au monoxyde de carbone. «En principe quand l'oxygène part dans le sang, nous avons l'oxyhémoglobine qui circule dans le corps pour que nous puissions respirer. Quand une personne respire le dioxyde de carbone, celui-ci se mélange au sang et passe par le poumon pour être évacué. C'est le processus normal du corps humain. Quand il y a du monoxyde de carbone, son affinité au sang est 300 fois plus que l'oxygène. Il se combine à l'hémoglobine pour faire de la carboxyhémoglobine déplaçant l'oxygène et la personne est asphyxiée.»