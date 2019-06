Ile Maurice: Déclaration des avoirs - Paul Bérenger favorable à ce que le judiciaire ne soit pas redevable à l'ICAC

Partagez cet article

L'amendement à la Declaration of Assets Act et le projet de loi sur le financement des partis politiques ont longuement retenu l'attention de Paul Bérenger, leader du Mouvement Militant Mauricien. C'était ce samedi 29 juin 2019, au Hennessy Park Hotel, lors de la conférence de presse hebdomadaire du parti.

Pour ce qui est de la déclaration des avoirs, le leader des mauves a expliqué que le précédent amendement déjà soumis au Parlement, «a été retiré. On recommence à zéro». Il a déploré l'urgence avec laquelle cet amendement arrive : il a été soumis le vendredi 28 juin et sera examiné lemardi 2 juillet.

Selon Paul Bérenger, le judiciaire n'aura pas à soumettre un rapport à l'Independent Commission Against Corruption (ICAC). «C'est une bonne chose». Il a rappelé que le MMM avait proposé deux amendements. L'un d'eux a été retenu, «mais je ne suis pas sûr que ce soit dans une forme acceptable». Cela concerne les trusts, qui jusque-là n'étaient pas couverts par cette loi.

La deuxième proposition concerne l'accès du public aux déclarations des avoirs. «Nous demandons que ce soit inscrit dans la loi», que l'ICAC devra mettre en ligne les déclarations des avoirs des ministres et députés.

Autre projet de loi à venir : celui concernant le financement des partis politiques. «Mais ce n'est pas pour le mardi 2 juillet». Le leader du MMM a rappelé que cet amendement à la Constitution requiert une majorité de trois quarts. «Le gouvernement n'a pas cette majorité. On verra quelle position il va adopter vis-à-vis de l'opposition». Avant de demander que soient rendus publics les commentaires du commissaire électoral sur l'amendement proposé.

Toujours à l'agenda des travaux parlementaires, la motion de Shakeel Mohamed, député travailliste, demandant une révision d'un ruling du Speaker. Cela après les, «allégations bien graves du vice Premier ministre, Ivan Collendavelloo contre Shakeel Mohamed». Paul Bérenger a affirmé : «définitivement le ruling du Speaker était mauvais, mais est-ce que nous allons participer aux débats ? Nous allons en discuter lors du bureau politique, lundi».

Abordant le thème des élections des maires, Paul Bérenger a trouvé «inacceptable» la façon de faire. C'est-à-dire de, «convoquer les maires et leurs adjoints au Sun Trust et d'imposer la décision».

Pour ce qui est du projet d'incinérateur à Riche -Terre, Paul Bérenger a indiqué, «nous sympathisons avec les habitants, mais la situation est confuse».

S'agissant des élections partielles au No. 7, le leader du MMM a déploré que «pa finn narien» dans le Budget 2019/2020. Il dit constater qu'il n'y a «rien non plus» sur le terrain, dans la circonscription de Piton/Rivière du Rempart. A part une réunion du MSM prévue pour le vendredi 5 juillet. «En vérité, personne ne croit plus qu'il y aura des élections partielles».

Au sujet des Rs 18 milliards de la Banque de Maurice, Paul Bérenger a estimé que la situation n'est «pas claire. Dans le discours du Budget, Pravind Jugnauth a dit une chose, dans son summing up, il en a dit une autre». Selon lui, c'est une bonne chose que le Premier ministre ait affirmé que ce sera le board de la banque de Maurice qui décidera de l'utilisation des réserves. «Mais de plus en plus, ce board agit comme un rubber stamp pour le gouvernement. Ce sera intéressant de voir quel wording sera utilisé pour l'amendement proposé», à la BOM Act. Pour Paul Bérenger, ce dossier est «mauvais pour l'image de la Banque de Maurice et du centre financier».