Ghana: « Le match contre le Ghana va se jouer au physique et au mental »

Seidou Mbombo Njoya, président de la FECAFOOT

«Dans une déclaration à la presse vendredi soir dans les jardins de l'hôtel Mercure d'Ismailia, le président de la Fédération camerounaise de football, Seidou Mbombo Njoya, s'est montré très confiant à la veille du deuxième match qui va opposer samedi le Cameroun au Ghana. En dépit de la solidité de l'adversaire, les Lions ont des arguments pour l'emporter. Il s'est dit particulièrement satisfait de la manière dont les choses évoluent à ce stade. Selon lui, l'équipe est jusqu'ici épargnée par des blessures, l'ambiance est bonne et l'heure est à l'union sacrée pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Le résultat de ce match qui va se jouer beaucoup plus au physique et au mental sera déterminant pour la suite du tournoi. L'encadrement administratif e«st là pour apporter tout l'accompagnement nécessaire».

