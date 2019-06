Sénégal: 267 élèves primés dans le cadre de la "Journée de l'excellence" des cours Sacré-Coeur

Dakar — Au total 267 élèves des cycles primaire et secondaire ont été primés à l'occasion de la "Journée de l'excellence" organisée samedi par les cours Sacré-Cœur, à Dakar, a constaté l'APS.

La ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima, et le ministre Maxime Jean Simon Ndiaye, secrétaire général du gouvernement, ont été choisis comme parrain et marraine de cette manifestation portant sur le thème "Discipliné et respectueux de mon environnement, je travaille avec courage et sérieux pour réussir".

"C'est un moment pour toute la communauté des cours Sacré-Cœur de reconnaitre la valeur de nos élèves, ceux-là qui ont eu à se sacrifier tout au tout de l'année pour pouvoir donner à leurs parents des résultats satisfaisants à l'école", a déclaré le directeur des cours Sacré-Cœur de Dakar, Marcelin Coly.

Il a précisé que les élèves récompensés sont répartis à travers différents niveaux, du cours d'initiation (CI) aux classes de Terminale, avant de remercier les parents pour la confiance qu'ils ont placée dans son établissement.

Selon le frère Marcelin Coly, éducateurs et parents d'élèves doivent parler le même langage pour mener à bien l'éducation des enfants, perspective nécessitant "une étroite collaboration".

M. Gladima et M. Ndiaye, à travers leur parcours, ont été donnés en exemple aux jeunes pensionnaires des cours Sacré-Cœur.

Intervenant à cette occasion, la ministre des Mines et de la Géologie a jugé intéressant le thème de ces journées, lequel rejoint selon elle le slogan "Sénégal propre", slogan par lequel le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall compte amener ses compatriotes à davantage s'investir dans l'amélioration de leur cadre de vie.

"Je suis heureux de savoir que l'appel Macky Sall a été entendu et celle du l'archevêque de Dakar aussi, avec qui depuis l'année dernière, nous avons entamé des choses pour reverdir en reboisant les écoles de notre communauté dans les coins les plus reculés du Sénégal", a déclaré Mme Gladima.

Elle a appelé les élèves à davantage s'orienter vers les filières scientifiques, qui représentent aussi l'avenir du Sénégal.

"L'année scolaire s'est bien passée dans le privé comme dans le public, et l'excellence de l'école sénégalaise se confirme une fois de plus", a pour sa part souligné Djibril Agne, conseiller technique du ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla.

"L'éducation au Sénégal, disait Mamadou Talla, c'est de donner plus de qualité aux enseignants dans la formation et appuyer plus sur l'aspect scientifique", a indiqué M. Agne, représentant à cette manifestation le ministre de l'Education nationale.

Parlant de l'examen du Baccalauréat, prévu à partir de lundi sur toute l'étendue du territoire sénégalais, le conseiller technique du ministre de l'Education nationale a réitéré aux jeunes l'interdiction consistant à porter sur eux les téléphones portables dans les centres d'examen.