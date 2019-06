Sénégal: Des activités pluvio-orageuses annoncées entre samedi et dimanche

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des activités pluvio-orageuses sur l'extrême-est et le centre-sud du territoire sénégalais, entre samedi après-midi et dimanche matin, avant d'évoluer progressivement et le centre-est.

"Le temps sera passagèrement nuageux sur une bonne partie du pays ; toutefois, à partir de cet après-midi allant à dimanche matin, des activités pluvio-orageuses seront notées sur l'extrême est (Kédougou, Bakel, Saraya, Salémata) et le centre-sud (Kolda, Vélingara et probablement Sédhiou) du territoire et évolueront progressivement vers les régions centre-est (Tambacounda, Koungheul) du pays en fin d'échéance", annonce l'ANACIM.

Elle signale qu'au cours des prochaines 24 heures, la chaleur "se maintiendra sur le pays surtout sur les localités nord, centre et est où les pics de températures varieront entre 39°C et 41°C", les températures devant tourner "autour de 30°C" sur le littoral.

L'ANACIM indique que les visibilités "seront généralement bonnes" dans le même temps, avec des vents "d'intensité faible à modérée et de secteur ouest à sud-ouest".