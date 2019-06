Cote d'Ivoire: Affaires étrangères - Le ministère dynamise son service de Documentation

Le 9 juin marque la célébration de la journée internationale des archives. Le ministère des Affaires Étrangères (Mae) a organisé le vendredi 28 juin, dans ses locaux au Plateau, une cérémonie commémorative de cette date.

Daouda Diabaté, le secrétaire général dudit ministère, a saisi cette occasion pour remercier le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh, pour avoir vu juste en créant le service de Documentation et des archives en vue d'assurer la collecte, le traitement, la conservation et la communication des documents, et pour avoir inscrit le projet d'archivage électronique parmi les priorités du ministère.

Il a encouragé le service de Documentation et des archives dans ses efforts de traitement des stocks de documents et à rétablir un ordre de gestion rationnelle des archives du ministère. « Je voudrais enfin appeler tous les services à saisir cette occasion pour s'ouvrir à une collaboration avec le service de Documentation et d'archives afin de permettre une meilleure organisation et un accès aisé à notre patrimoine documentaire », a-t-il insisté.

Claire Konaté, chef du service Documentation et archives du Mae, a précisé que le thème de la célébration de la journée internationale des archives de cette année est : « Concevoir les archives ». Elle a fait savoir qu' « en commémorant cette journée, le service de Documentation et des archives a opté pour le renforcement des capacités de certains maillons de la chaîne de production des documents ».

Claire Konaté a précisé que ce séminaire a pour objectif de promouvoir la bonne gestion des archives et de proposer des pistes de réflexions susceptibles d'améliorer non seulement le traitement des courriers reçus, et leur archivage jusqu'à leur transmission organisée au service central pour conservation.

Elle a rappelé que les archives conservent toutes les traces de l'administration et des individus. Ils peuvent, a-t-elle ajouté, servir à défendre les droits, les acquis ou héritage en situations conflictuelles ou litigieuses.